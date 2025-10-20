Кремонезе изпочупи гредите и изпусна Удинезе

Кремонезе и Удинезе не се победиха в последния мач от 7-ия кръг в Серия А, който завърши 1:1. По този начин Кремонезе събра 10 точки и е 10-и, докато Удинезе е с точка по-малко на 11-ата позиция.

- Реклама -

Мачът в област Ломбардия започна по мечтан начин за домакините, които поведоха още в 4-ата минута, когато Яри Вандепуте центрира от пряк свободен удар и качи топката на главата на Филипо Терачано, който я прати под гредата за 1:0!

В 32-ата минута гредата спаси „бианконерите“ при удар на Федерико Бонацоли.

Шест минути след започването на второто полувреме Алесандро Дзаноли центрира в наказателното поле на Кремонезе, където Николо Дзаниоло се извиси и с глава изравни резултата!

След час игра Джейми Варди се измъкна от защитата на гостите, но ударът му бе париран от Мадукс Окойе.

Кремонезе имаше нов шанс в 79-ата минута, но Франко Васкес разтресе дясната греда и по този начин мачът завърши без победител.