      вторник, 21.10.25
          Спорт

          Кремонезе изпочупи гредите и изпусна Удинезе

          Станимир Бакалов
          Кремонезе и Удинезе не се победиха в последния мач от 7-ия кръг в Серия А, който завърши 1:1. По този начин Кремонезе събра 10 точки и е 10-и, докато Удинезе е с точка по-малко на 11-ата позиция.

          Мачът в област Ломбардия започна по мечтан начин за домакините, които поведоха още в 4-ата минута, когато Яри Вандепуте центрира от пряк свободен удар и качи топката на главата на Филипо Терачано, който я прати под гредата за 1:0!

          В 32-ата минута гредата спаси „бианконерите“ при удар на Федерико Бонацоли.

          Шест минути след започването на второто полувреме Алесандро Дзаноли центрира в наказателното поле на Кремонезе, където Николо Дзаниоло се извиси и с глава изравни резултата!

          След час игра Джейми Варди се измъкна от защитата на гостите, но ударът му бе париран от Мадукс Окойе.

          Кремонезе имаше нов шанс в 79-ата минута, но Франко Васкес разтресе дясната греда и по този начин мачът завърши без победител.

          - Реклама -

