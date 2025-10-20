Кузман Илиев: България спешно трябва да се готви за катаклизми

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Илиев желанието на Бойко Борисов е да стане президент. По думите на госта „ДПС-Ново начало“ бавно поглъща ГЕРБ, а това било свързано с факта, че преди парите се раздавали от Борисов, а а сега от Пеевски.
Председателят на ПП „България може“ коментира и темата за приемането на еврото. Той припомни, че Горанов е казал, че догодина ще сме с осем процента дефицит.
Гостът припомни, че още през март месец е казал, че дефицитът в страната ще е много над 3%, но тогава управляващите са твърдели, че не е така. Той посочи, че България трябва да се готви за катаклизми и допълни, че ЕЦБ купува злато.
Думите на Илиев идват във връзка с замразяването на руските активи от страна на Белгия.
