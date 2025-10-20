Кузман Илиев: България спешно трябва да се готви за катаклизми

„Реакцията на Радев не е популизъм, а отговор на атаката на Пеевски.“

Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Илиев желанието на Бойко Борисов е да стане президент. По думите на госта „ДПС-Ново начало“ бавно поглъща ГЕРБ, а това било свързано с факта, че преди парите се раздавали от Борисов, а а сега от Пеевски.

Председателят на ПП „България може“ коментира и темата за приемането на еврото. Той припомни, че Горанов е казал, че догодина ще сме с осем процента дефицит.

„Влизаме в еврозоната в момент, в който общата валута е пред фалит и в момент, в който се прави опит Европа да въведе дигиталното евро“, посочи още гостът.

Гостът припомни, че още през март месец е казал, че дефицитът в страната ще е много над 3%, но тогава управляващите са твърдели, че не е така. Той посочи, че България трябва да се готви за катаклизми и допълни, че ЕЦБ купува злато.

„ЕЦБ ще спасява Франция и Германия, но ние ще спасяваме Белгия“, каза още икономистът.

Думите на Илиев идват във връзка с замразяването на руските активи от страна на Белгия.