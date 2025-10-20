НА ЖИВО
          Политика

          Кузман Илиев: България спешно трябва да се готви за катаклизми

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Реакцията на Радев не е популизъм, а отговор на атаката на Пеевски.“

          Това каза председателят на ПП „България може“ Кузман Илиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Илиев желанието на Бойко Борисов е да стане президент. По думите на госта „ДПС-Ново начало“ бавно поглъща ГЕРБ, а това било свързано с факта, че преди парите се раздавали от Борисов, а а сега от Пеевски.

          Председателят на ПП „България може“ коментира и темата за приемането на еврото. Той припомни, че Горанов е казал, че догодина ще сме с осем процента дефицит.

          „Влизаме в еврозоната в момент, в който общата валута е пред фалит и в момент, в който се прави опит Европа да въведе дигиталното евро“, посочи още гостът.

          Гостът припомни, че още през март месец е казал, че дефицитът в страната ще е много над 3%, но тогава управляващите са твърдели, че не е така. Той посочи, че България трябва да се готви за катаклизми и допълни, че ЕЦБ купува злато.

          „ЕЦБ ще спасява Франция и Германия, но ние ще спасяваме Белгия“, каза още икономистът.

          Думите на Илиев идват във връзка с замразяването на руските активи от страна на Белгия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Затруднено движение на „Цариградско шосе“ заради катастрофа

          Десислава Димитрова -
          Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра. 
          Политика

          Петър Витанов: Ръководството на БСП се държи просташки

          Златина Петкова -
          "Пеевски опита да направи саботаж на президента, но му повиши рейтинга." Това каза членът на БСП Петър Витанов, който беше гост в предаването "Делници"...
          Политика

          Валентин Кардамски: Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, тогава се разпределят порциите във властта

          Златина Петкова -
          "Правителството няма да падне преди приемане на бюджета, защото тогава се разпределят порциите във властта." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването...

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

