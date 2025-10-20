КЗК започва проверка на президентството заради оборудване, дарено от „Българската Коледа“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала открито производство срещу Администрацията на президента след постъпила жалба от фирмата „ТОП – Диагностика“ ООД. Решението за започване на процедурата е публикувано на официалната интернет страница на Комисията.

- Реклама -

Според информацията, жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е насочена срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев, свързано с доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2024/2025.

Процедурата по обществената поръчка е разделена на 22 обособени позиции, като според жалбоподателя са налице нарушения, които налагат проверка от страна на антимонополния орган.

„Жалбата е подадена по Закона за обществените поръчки и касае доставката на медицинска апаратура за лечебни заведения, подкрепяни по инициативата „Българската Коледа“, се посочва в решението на КЗК.

Инициативата „Българската Коледа“ е дългогодишна кампания под патронажа на президента на Република България, насочена към подкрепа на деца с различни заболявания и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация и медицинска помощ.

От началото на 22-рото издание на кампанията – декември 2024 г. до март 2025 г. – са събрани дарения на обща стойност 3 750 000 лева.

„Над 40 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от инициативата“, съобщават от Администрацията на президента.

Закупуването на медицинска техника се извършва чрез възлагане на обществени поръчки, проведени в съответствие с действащото законодателство. След приключване на процедурите, лечебните заведения получават оборудването като дарение, след подписване на договор за дарение.