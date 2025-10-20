КЗК започва проверка на президентството заради оборудване, дарено от „Българската Коледа“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала открито производство срещу Администрацията на президента след постъпила жалба от фирмата „ТОП – Диагностика“ ООД. Решението за започване на процедурата е публикувано на официалната интернет страница на Комисията.
- Реклама -
Според информацията, жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е насочена срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев, свързано с доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2024/2025.
Процедурата по обществената поръчка е разделена на 22 обособени позиции, като според жалбоподателя са налице нарушения, които налагат проверка от страна на антимонополния орган.
„Жалбата е подадена по Закона за обществените поръчки и касае доставката на медицинска апаратура за лечебни заведения, подкрепяни по инициативата „Българската Коледа“, се посочва в решението на КЗК.
Инициативата „Българската Коледа“ е дългогодишна кампания под патронажа на президента на Република България, насочена към подкрепа на деца с различни заболявания и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация и медицинска помощ.
От началото на 22-рото издание на кампанията – декември 2024 г. до март 2025 г. – са събрани дарения на обща стойност 3 750 000 лева.
Закупуването на медицинска техника се извършва чрез възлагане на обществени поръчки, проведени в съответствие с действащото законодателство. След приключване на процедурите, лечебните заведения получават оборудването като дарение, след подписване на договор за дарение.
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала открито производство срещу Администрацията на президента след постъпила жалба от фирмата „ТОП – Диагностика“ ООД. Решението за започване на процедурата е публикувано на официалната интернет страница на Комисията.
- Реклама -
Според информацията, жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и е насочена срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев, свързано с доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2024/2025.
Процедурата по обществената поръчка е разделена на 22 обособени позиции, като според жалбоподателя са налице нарушения, които налагат проверка от страна на антимонополния орган.
„Жалбата е подадена по Закона за обществените поръчки и касае доставката на медицинска апаратура за лечебни заведения, подкрепяни по инициативата „Българската Коледа“, се посочва в решението на КЗК.
Инициативата „Българската Коледа“ е дългогодишна кампания под патронажа на президента на Република България, насочена към подкрепа на деца с различни заболявания и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация и медицинска помощ.
От началото на 22-рото издание на кампанията – декември 2024 г. до март 2025 г. – са събрани дарения на обща стойност 3 750 000 лева.
Закупуването на медицинска техника се извършва чрез възлагане на обществени поръчки, проведени в съответствие с действащото законодателство. След приключване на процедурите, лечебните заведения получават оборудването като дарение, след подписване на договор за дарение.
Проверете хотел „Берлин“ и хотела с водопада!