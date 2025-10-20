L’Oreal купува парфюмния бизнес на Kering за 4,6 милиарда долара

Френската луксозна група Kering продава своя бизнес с козметични продукти – включително легендарната марка парфюми Creed – на козметичния гигант L’Oreal в сделка на стойност 4,6 милиарда долара, съобщиха двете компании в съвместно изявление, цитирано от АФП.
- Реклама -
Kering – собственик на Gucci, Saint Laurent и други световни брандове – и L’Oreal обявиха, че влизат в дългосрочно стратегическо партньорство в областта на луксозната козметика и уелнес продуктите.
Съгласно споразумението L’Oreal ще придобие изцяло дивизията за козметика на Kering, включително Creed, като стойността на сделката е оценена на четири милиарда евро. Сделката подлежи на регулаторно одобрение, а плащането се очаква през първата половина на 2026 г.
Освен това партньорството включва 50-годишен изключителен лиценз за създаване, разработване и дистрибуция на парфюмерийни и козметични продукти за Gucci, който ще влезе в сила след изтичането на настоящия лиценз.
Сделката е сред най-значимите придобивания в сектора на луксозната козметика през последните години и се очаква да укрепи позициите на L’Oreal в премиум сегмента на световния пазар.
Френската луксозна група Kering продава своя бизнес с козметични продукти – включително легендарната марка парфюми Creed – на козметичния гигант L’Oreal в сделка на стойност 4,6 милиарда долара, съобщиха двете компании в съвместно изявление, цитирано от АФП.
- Реклама -
Kering – собственик на Gucci, Saint Laurent и други световни брандове – и L’Oreal обявиха, че влизат в дългосрочно стратегическо партньорство в областта на луксозната козметика и уелнес продуктите.
Съгласно споразумението L’Oreal ще придобие изцяло дивизията за козметика на Kering, включително Creed, като стойността на сделката е оценена на четири милиарда евро. Сделката подлежи на регулаторно одобрение, а плащането се очаква през първата половина на 2026 г.
Освен това партньорството включва 50-годишен изключителен лиценз за създаване, разработване и дистрибуция на парфюмерийни и козметични продукти за Gucci, който ще влезе в сила след изтичането на настоящия лиценз.
Сделката е сред най-значимите придобивания в сектора на луксозната козметика през последните години и се очаква да укрепи позициите на L’Oreal в премиум сегмента на световния пазар.