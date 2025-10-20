НА ЖИВО
          L’Oreal купува парфюмния бизнес на Kering за 4,6 милиарда долара

          Снимка: БГНЕС
          Френската луксозна група Kering продава своя бизнес с козметични продукти – включително легендарната марка парфюми Creed – на козметичния гигант L’Oreal в сделка на стойност 4,6 милиарда долара, съобщиха двете компании в съвместно изявление, цитирано от АФП.

          Kering – собственик на Gucci, Saint Laurent и други световни брандове – и L’Oreal обявиха, че влизат в дългосрочно стратегическо партньорство в областта на луксозната козметика и уелнес продуктите.

          Съгласно споразумението L’Oreal ще придобие изцяло дивизията за козметика на Kering, включително Creed, като стойността на сделката е оценена на четири милиарда евро. Сделката подлежи на регулаторно одобрение, а плащането се очаква през първата половина на 2026 г.

          „Чрез Creed ще се утвърдим като един от водещите играчи на бързо растящия пазар на нишови парфюми“, заяви главният изпълнителен директор на L’Oreal Николас Хиеронимус.

          Освен това партньорството включва 50-годишен изключителен лиценз за създаване, разработване и дистрибуция на парфюмерийни и козметични продукти за Gucci, който ще влезе в сила след изтичането на настоящия лиценз.

          Сделката е сред най-значимите придобивания в сектора на луксозната козметика през последните години и се очаква да укрепи позициите на L’Oreal в премиум сегмента на световния пазар.

