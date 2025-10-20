НА ЖИВО
          Лавров и Рубио с телефонен разговор преди срещата в Будапеща

          Снимка: Телеграм
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия.

          „Състоя се конструктивно обсъждане на възможните конкретни стъпки в интерес на реализирането на постигнатите разбирания по време на телефонния разговор между президента на Русия Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп на 16 октомври“, уточниха от ведомството.

          Контекст: подготовка за срещата в Будапеща

          Разговорът между Лавров и Рубио е част от подготовката за планираната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която ще се проведе в Будапеща.
          Двамата лидери обсъдиха ситуацията в Украйна по време на телефонния си разговор миналия четвъртък, след който Тръмп обяви намерението си да проведе лична среща с руския президент.

          Според помощника на Путин Юрий Ушаков, предложението за мястото на срещата е дошло от американската страна, а Путин е подкрепил идеята.

          Унгария започна подготовката

          Премиерът на Унгария Виктор Орбан потвърди, че е разпоредил създаването на организационен комитет, който вече работи по подготовката на предстоящия форум.
          По думите му, първите действия са започнали още в четвъртък вечерта.

          Москва очаква пробив в мирните преговори

          „Москва очаква от срещата възможност да се постигне напредък по мирния процес за уреждане на конфликта в Украйна“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

          Той добави, че подготовката за срещата все още не е стартирала в пълен обем, но ще започне в най-скоро време.

