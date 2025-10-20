Лавров и Рубио с телефонен разговор преди срещата в Будапеща

Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от Министерството на външните работи на Русия.
Контекст: подготовка за срещата в Будапеща
Разговорът между Лавров и Рубио е част от подготовката за планираната среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп, която ще се проведе в Будапеща. Двамата лидери обсъдиха ситуацията в Украйна по време на телефонния си разговор миналия четвъртък, след който Тръмп обяви намерението си да проведе лична среща с руския президент.
Според помощника на Путин Юрий Ушаков, предложението за мястото на срещата е дошло от американската страна, а Путин е подкрепил идеята.
Унгария започна подготовката
Премиерът на Унгария Виктор Орбан потвърди, че е разпоредил създаването на организационен комитет, който вече работи по подготовката на предстоящия форум. По думите му, първите действия са започнали още в четвъртък вечерта.
Москва очаква пробив в мирните преговори
Той добави, че подготовката за срещата все още не е стартирала в пълен обем, но ще започне в най-скоро време.
