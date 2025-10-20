Макрон за кражбата от Лувъра: Това е атака срещу културната история на Франция

Френските власти продължават издирването на извършителите на дръзката кражба от музея Лувър, извършена в неделя сутринта. Инцидентът предизвика широк обществен отзвук, а президентът Еманюел Макрон осъди категорично престъплението.

„Това е атака срещу културната история на Франция. Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда“, написа Макрон в профила си в мрежата X. - Реклама -

Според първоначалната информация, откраднати са осем скъпоценни бижута, сред които колие и обеци, принадлежали на императрица Мария-Луиза – втората съпруга на Наполеон Бонапарт.

Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети. По време на обира крадците изгубили короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, но тя по-късно е била възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

Експерти от френската полиция посочват, че става дума за уникални артефакти от национално значение, чиято стойност е трудно да бъде оценена.

Лувърът затвори врати след обира

Заради кражбата, Лувърът остана затворен през цялата неделя, докато екипи на полицията и прокуратурата извършваха оглед на мястото и събираха доказателства.

Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се забелязва как един от извършителите, носещ светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините.

Френските следователи не изключват възможността извършителите да са действали по предварителен план, като са използвали високотехнологично оборудване за заобикаляне на охранителните системи.

„Работим по всички версии. Целта ни е бързо да открием и задържим отговорните за този тежък удар срещу националното културно наследство“, коментират от прокуратурата в Париж.

Френското общество очаква бърза развръзка, а правителството уверява, че мерките за сигурност в националните музеи ще бъдат преразгледани и засилени.