НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Макрон за кражбата от Лувъра: Това е атака срещу културната история на Франция

          20
          94
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Френските власти продължават издирването на извършителите на дръзката кражба от музея Лувър, извършена в неделя сутринта. Инцидентът предизвика широк обществен отзвук, а президентът Еманюел Макрон осъди категорично престъплението.

          „Това е атака срещу културната история на Франция. Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда“,

          написа Макрон в профила си в мрежата X.
          - Реклама -

          Според първоначалната информация, откраднати са осем скъпоценни бижута, сред които колие и обеци, принадлежали на императрица Мария-Луиза – втората съпруга на Наполеон Бонапарт.

          „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра

          Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети. По време на обира крадците изгубили короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, но тя по-късно е била възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

          Експерти от френската полиция посочват, че става дума за уникални артефакти от национално значение, чиято стойност е трудно да бъде оценена.

          Лувърът затвори врати след обира

          Заради кражбата, Лувърът остана затворен през цялата неделя, докато екипи на полицията и прокуратурата извършваха оглед на мястото и събираха доказателства.

          Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се забелязва как един от извършителите, носещ светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините

          Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати

          Френските следователи не изключват възможността извършителите да са действали по предварителен план, като са използвали високотехнологично оборудване за заобикаляне на охранителните системи.

          „Работим по всички версии. Целта ни е бързо да открием и задържим отговорните за този тежък удар срещу националното културно наследство“,

          коментират от прокуратурата в Париж.

          Френското общество очаква бърза развръзка, а правителството уверява, че мерките за сигурност в националните музеи ще бъдат преразгледани и засилени.

          Френските власти продължават издирването на извършителите на дръзката кражба от музея Лувър, извършена в неделя сутринта. Инцидентът предизвика широк обществен отзвук, а президентът Еманюел Макрон осъди категорично престъплението.

          „Това е атака срещу културната история на Франция. Ще възстановим произведенията и ще изправим извършителите пред съда“,

          написа Макрон в профила си в мрежата X.
          - Реклама -

          Според първоначалната информация, откраднати са осем скъпоценни бижута, сред които колие и обеци, принадлежали на императрица Мария-Луиза – втората съпруга на Наполеон Бонапарт.

          „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра „Безценни“ бижута са откраднати при дръзкия обир в Лувъра

          Откраднати са и друго колие, чифт обици и корона от колекциите на кралица Мари-Амели и кралица Ортенс, както и две брошки и корона, принадлежали на съпругата на Наполеон Трети. По време на обира крадците изгубили короната, която е изключително скъпоценен предмет, украсен със смарагди и стотици диаманти, но тя по-късно е била възстановена. Според информации в медиите короната е била повредена.

          Експерти от френската полиция посочват, че става дума за уникални артефакти от национално значение, чиято стойност е трудно да бъде оценена.

          Лувърът затвори врати след обира

          Заради кражбата, Лувърът остана затворен през цялата неделя, докато екипи на полицията и прокуратурата извършваха оглед на мястото и събираха доказателства.

          Телевизионният канал Бе Еф Ем Те Ве публикува откъси от аматьорско видео, в които се вижда как крадците извършват престъплението в изложбената зала, където се намират френските кралски бижута. На кадрите се забелязва как един от извършителите, носещ светлоотразителна жилетка, отваря със сила една от витрините

          Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати Обир в Лувъра: Музеят в Париж затвори врати

          Френските следователи не изключват възможността извършителите да са действали по предварителен план, като са използвали високотехнологично оборудване за заобикаляне на охранителните системи.

          „Работим по всички версии. Целта ни е бързо да открием и задържим отговорните за този тежък удар срещу националното културно наследство“,

          коментират от прокуратурата в Париж.

          Френското общество очаква бърза развръзка, а правителството уверява, че мерките за сигурност в националните музеи ще бъдат преразгледани и засилени.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС спира напълно вноса на руски газ до 2027 г.

          Георги Петров -
          Държавите от Европейския съюз постигнаха споразумение за пълно прекратяване на вноса на руски природен газ до края на 2027 г., слагайки край на дългогодишната...
          Политика

          Митов пред The Times: Русия иска да наводни Европа с мигранти

          Никола Павлов -
          Руски шпиони дават съвети на мигранти как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски държави, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в...
          Политика

          Туск: Натискът трябва да е към Русия, а не към Зеленски

          Никола Павлов -
          Полският премиер Доналд Туск заяви, че натискът на международната общност трябва да бъде насочен към Русия, а не към Украйна, която се защитава от...

          20 КОМЕНТАРА

          17. Вашата история отива в канала. Скоро ще имате нова на основата на мултинационалното племе което ви населява❗❗❗

          18. Някога, Франция е била велика Република -някога… Сега,е изпаднала до просия, упадък на икономиката, енергетиката, селското стопанство – ииии,някой си Макрон е в историята,до Людовик, Наполеон,Де Гол ???! Смехории…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions