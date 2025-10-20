НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортМоторни Спортове

          Макс Верстапен с убедителна победа в САЩ

          До края на състазението голямата битка беше между Ландо Норис и Шарл Льокрел за второто място, като Верстапен имаше сериозна преднина за първото място

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Макс Верстапен с Ред Бул взе наглед лесна победа в Гран При на САЩ, като успя да поведе от самото начало и не допусна изненада до края. Така световният шампион спечели 3 победи в последните 4 старта. Голямата битка бе за второто място между Шарл Льоклер и Ландо Норис. Двамата направиха интересно състезание, в което Норис успя да удържи позицията си и атаките на Льоклер. След тях финишираха техните съотборници Люис Хамилтън и Окскар Пиастри.

          - Реклама -

          Така Норис съкрати преднината на своя съотборник Пиастри в генералното класиране при пилотите. Победата на Верстапен обаче го доближи максимално до първото място, като разликата е само 40 точки при над 100 преди няколко състезания. До края на шампионата остават 5 кръга.

          Верстапен запази първото място още при старта, след като устоя на атаката на Леклер в първия завой. Пилотът на Ферари остана втори, а Норис се нареди трети. Големият губещ в началото беше Фернандо Алонсо, който потъна до 12-ата позиция, докато Люис Хамилтън изпревари Оскар Пиастри.

          Инцидент на шестата обиколка, включващ Карлос Сайнц и Антонели, доведе до виртуална кола за сигурност. След подновяването на състезанието Верстапен постепенно натрупа аванс, достигнал 9,9 секунди. Въпреки това, Норис не се отказа и след няколко неуспешни опита най-после успя да изпревари Льоклер и да заеме второто място.

          В 27-ата обиколка световният шампион съобщи по радиото, че има трудности с работата на гумите, а разликата му с Норис се стабилизира около 11 секунди. 

          Малко по-късно Норис свали почти секунда от преднината на лидера, а Хамилтън се утвърди на четвъртата позиция, на 10 секунди зад пилота на Макларън. Междувременно Леклер се възстанови до шестото място, след като изпревари Цунода, който веднага след това направи спиране за смяна на гуми.

          В 40-ата обиколка Верстапен водеше с 6,8 секунди, но Норис отново започна да се приближава. И двамата съобщиха за проблеми с гумите, което обещава драматичен финал в последните обиколки.

          До края на състазението голямата битка беше между Ландо Норис и Шарл Льокрел за второто място, като Верстапен имаше сериозна преднина за първото място.

          Макс Верстапен с Ред Бул взе наглед лесна победа в Гран При на САЩ, като успя да поведе от самото начало и не допусна изненада до края. Така световният шампион спечели 3 победи в последните 4 старта. Голямата битка бе за второто място между Шарл Льоклер и Ландо Норис. Двамата направиха интересно състезание, в което Норис успя да удържи позицията си и атаките на Льоклер. След тях финишираха техните съотборници Люис Хамилтън и Окскар Пиастри.

          - Реклама -

          Така Норис съкрати преднината на своя съотборник Пиастри в генералното класиране при пилотите. Победата на Верстапен обаче го доближи максимално до първото място, като разликата е само 40 точки при над 100 преди няколко състезания. До края на шампионата остават 5 кръга.

          Верстапен запази първото място още при старта, след като устоя на атаката на Леклер в първия завой. Пилотът на Ферари остана втори, а Норис се нареди трети. Големият губещ в началото беше Фернандо Алонсо, който потъна до 12-ата позиция, докато Люис Хамилтън изпревари Оскар Пиастри.

          Инцидент на шестата обиколка, включващ Карлос Сайнц и Антонели, доведе до виртуална кола за сигурност. След подновяването на състезанието Верстапен постепенно натрупа аванс, достигнал 9,9 секунди. Въпреки това, Норис не се отказа и след няколко неуспешни опита най-после успя да изпревари Льоклер и да заеме второто място.

          В 27-ата обиколка световният шампион съобщи по радиото, че има трудности с работата на гумите, а разликата му с Норис се стабилизира около 11 секунди. 

          Малко по-късно Норис свали почти секунда от преднината на лидера, а Хамилтън се утвърди на четвъртата позиция, на 10 секунди зад пилота на Макларън. Междувременно Леклер се възстанови до шестото място, след като изпревари Цунода, който веднага след това направи спиране за смяна на гуми.

          В 40-ата обиколка Верстапен водеше с 6,8 секунди, но Норис отново започна да се приближава. И двамата съобщиха за проблеми с гумите, което обещава драматичен финал в последните обиколки.

          До края на състазението голямата битка беше между Ландо Норис и Шарл Льокрел за второто място, като Верстапен имаше сериозна преднина за първото място.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Мбапе и два червени картона изстреляха Реал Мадрид на върха

          Станимир Бакалов -
          Реал Мадрид победи Хетафе с 1:0 като гост в столично дерби от деветия кръг на Ла Лига. Така „кралете“ излязоха първи с 24 точки,...
          Спорт

          Рафа Леао вдъхнови Милан за обрат срещу Фиорентина 

          Станимир Бакалов -
          Милан постигна важна победа с 2:1 на „Сан Сиро“ срещу Фиорентина след обрат в мач от седмия кръг на Серия А. Рафа Леао вкара...
          Спорт

          ЦСКА 1948 ликува в „Надежда“ 

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА 1948 победи Локомотив (Сф) с 1:0 в мач от 12-ия кръг на Първа лига. В герой за "червените" се превърна Елиаш Франко, който вкара...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions