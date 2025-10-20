Макс Верстапен с убедителна победа в САЩ

Макс Верстапен с Ред Бул взе наглед лесна победа в Гран При на САЩ, като успя да поведе от самото начало и не допусна изненада до края. Така световният шампион спечели 3 победи в последните 4 старта. Голямата битка бе за второто място между Шарл Льоклер и Ландо Норис. Двамата направиха интересно състезание, в което Норис успя да удържи позицията си и атаките на Льоклер. След тях финишираха техните съотборници Люис Хамилтън и Окскар Пиастри.

Така Норис съкрати преднината на своя съотборник Пиастри в генералното класиране при пилотите. Победата на Верстапен обаче го доближи максимално до първото място, като разликата е само 40 точки при над 100 преди няколко състезания. До края на шампионата остават 5 кръга.

Верстапен запази първото място още при старта, след като устоя на атаката на Леклер в първия завой. Пилотът на Ферари остана втори, а Норис се нареди трети. Големият губещ в началото беше Фернандо Алонсо, който потъна до 12-ата позиция, докато Люис Хамилтън изпревари Оскар Пиастри.

Инцидент на шестата обиколка, включващ Карлос Сайнц и Антонели, доведе до виртуална кола за сигурност. След подновяването на състезанието Верстапен постепенно натрупа аванс, достигнал 9,9 секунди. Въпреки това, Норис не се отказа и след няколко неуспешни опита най-после успя да изпревари Льоклер и да заеме второто място.

В 27-ата обиколка световният шампион съобщи по радиото, че има трудности с работата на гумите, а разликата му с Норис се стабилизира около 11 секунди.

Малко по-късно Норис свали почти секунда от преднината на лидера, а Хамилтън се утвърди на четвъртата позиция, на 10 секунди зад пилота на Макларън. Междувременно Леклер се възстанови до шестото място, след като изпревари Цунода, който веднага след това направи спиране за смяна на гуми.

В 40-ата обиколка Верстапен водеше с 6,8 секунди, но Норис отново започна да се приближава. И двамата съобщиха за проблеми с гумите, което обещава драматичен финал в последните обиколки.

До края на състазението голямата битка беше между Ландо Норис и Шарл Льокрел за второто място, като Верстапен имаше сериозна преднина за първото място.