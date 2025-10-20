Масов срив в Canva: потребителите по целия свят съобщават за грешки и недостъпност на платформата

Популярната платформа за графичен дизайн Canva преживява сериозен технически срив, който засегна потребители по целия свят. Хиляди хора съобщават за невъзможност да влязат в акаунтите си, грешки при зареждане на страниците и проблеми с изтеглянето на готови дизайни.
Според данни от сайта Downdetector, броят на сигналите за неизправности се е увеличил рязко – до близо 500 само в рамките на един час. Потребители, опитващи се да достъпят Canva през браузър, виждат съобщение „503 – Server Error“, докато други не успяват да изтеглят своите файлове дори след успешно влизане в профила си.
Проблемите засягат както уеб версията, така и мобилното приложение на платформата. Компанията потвърди за срива чрез профила си в социалната мрежа X (бивш Twitter), където заяви:
На официалната страница за статус на Canva инцидентът е отбелязан като „Major Outage“, с уточнение, че има „значително повишени нива на грешки, които влияят върху функционалността на платформата“.
Това не е първият подобен случай – през юли 2025 г. Canva отново преживя глобален срив, който засегна възможността за запазване и преглед на дизайни. Експерти предполагат, че подобни проблеми могат да бъдат причинени от претоварване на сървърите, мрежови грешки или дефект в последна актуализация.
За потребителите, които използват Canva професионално – дизайнери, маркетолози и преподаватели – инцидентът води до забавяне на проекти и потенциални финансови загуби. Специалистите съветват временно да се направи локално архивиране на готовите файлове и да се следи официалната страница за статус на услугата, докато Canva напълно възстанови нормалната си работа.
