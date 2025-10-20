НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Масов срив в Canva: потребителите по целия свят съобщават за грешки и недостъпност на платформата

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Популярната платформа за графичен дизайн Canva преживява сериозен технически срив, който засегна потребители по целия свят. Хиляди хора съобщават за невъзможност да влязат в акаунтите си, грешки при зареждане на страниците и проблеми с изтеглянето на готови дизайни.

          Според данни от сайта Downdetector, броят на сигналите за неизправности се е увеличил рязко – до близо 500 само в рамките на един час. Потребители, опитващи се да достъпят Canva през браузър, виждат съобщение „503 – Server Error“, докато други не успяват да изтеглят своите файлове дори след успешно влизане в профила си.

          Проблемите засягат както уеб версията, така и мобилното приложение на платформата. Компанията потвърди за срива чрез профила си в социалната мрежа X (бивш Twitter), където заяви:

          „Не е идеалната ситуация в момента, но работим по отстраняването на проблема. Следете canvastatus.com за актуална информация.“

          На официалната страница за статус на Canva инцидентът е отбелязан като „Major Outage“, с уточнение, че има „значително повишени нива на грешки, които влияят върху функционалността на платформата“.

          Това не е първият подобен случай – през юли 2025 г. Canva отново преживя глобален срив, който засегна възможността за запазване и преглед на дизайни. Експерти предполагат, че подобни проблеми могат да бъдат причинени от претоварване на сървърите, мрежови грешки или дефект в последна актуализация.

          За потребителите, които използват Canva професионално – дизайнери, маркетолози и преподаватели – инцидентът води до забавяне на проекти и потенциални финансови загуби. Специалистите съветват временно да се направи локално архивиране на готовите файлове и да се следи официалната страница за статус на услугата, докато Canva напълно възстанови нормалната си работа.

