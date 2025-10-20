НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Начало България Крими

          Масово сбиване в Ябланица, има пострадали и арестувани

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Трима души са пострадали при масово сбиване в Ябланица, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

          Сигналът за инцидента е подаден около 19:00 ч. снощи, след като на улица в града е възникнал конфликт между няколко мъже.

          На място незабавно са изпратени полицейски екипи, а трима от участниците са получили медицинска помощ. Според лекарите няма нужда от хоспитализация.

          По време на сбиването са нанесени материални щети на едноетажна къща, собственост на 46-годишен мъж.

          Полицията е задържала петима участници в конфликта за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, а служителите на Районното управление в Ябланица продължават работа по изясняване на причините и обстоятелствата, довели до сблъсъка.

