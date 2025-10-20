Мбапе и два червени картона изстреляха Реал Мадрид на върха

Реал Мадрид победи Хетафе с 1:0 като гост в столично дерби от деветия кръг на Ла Лига. Така „кралете“ излязоха първи с 24 точки, на две пред Барселона преди Ел Класико. Хетафе е 12-и с 11 точки.

„Лос бланкос“ не впечатлиха срещу „лос асулонес“, но измъчено стигнаха до трите точки с десетия гол на Килиан Мбапе в шампионата, а Винисиус изработи два червени картона за домакините.

В седмата минута Родриго изведе Килиан Мбапе сам срещу вратаря, французинът отправи диагонален удар по земя, но Давид Сория спаси.

Темпото през първата част не бе особено високо и едва в края му имаше няколко положения. В 39-ата минута Алекс Санкрис стреля опасно, но встрани.

В добавеното време на първата част Реал Мадрид получи пряк свободен удар на опасна позиция. Дейвид Алаба стреля силно, но в ръцете на Сория.

Реал Мадрид не успя да покаже добро лице през втората част, но в заключителните минути успя да излезе напред в резултата при числено предимство.

В 76-ата минута Алан Ниом влезе в игра, а секунди след това се насочи към душовете след директен червен картон заради удар в лицето на Винисиус без топка.

Реал много бързо оползотвори преимуществото си и в 80-ата минута поведе. Арда Гюлер пусна пас в коридор за Мбапе, той стреля, Сория изби, но с помощ от страничния стълб топката влезе.

В 84-ата минута Хетафе остана с девет души на терена. Алекс Санкрис извърши глупаво нарушение срещу Винисиус, за което получи закономерен втори жълт картон.

Дълбоко в добавеното време, с последния изстрел в мача, Хетафе изненадващо можеше да изравни, след като Абу Камара получи пас сам срещу Тибо Куртоа, но белгийската стена спаси точката за Реал Мадрид, макар и с цената на леки болки.