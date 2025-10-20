Митов пред The Times: Русия иска да наводни Европа с мигранти

Руски шпиони дават съвети на мигранти как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски държави, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в интервю за британския вестник The Times.
По думите му режимът на Владимир Путин и крайно леви групировки си сътрудничат с каналджии и трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти и да дестабилизират Европейския съюз и Великобритания.
Вътрешният министър: Русия и крайнолеви групи действат заедно
Митов подчерта, че някои неправителствени организации „може би несъзнателно“ помагат на Русия и на каналджийски мрежи чрез дейността си.
Министърът предупреди, че британски тийнейджъри, които участват в такива организации по българо-турската граница, рискуват затвор и тежки глоби, ако съдействат на мигранти да влизат незаконно в ЕС.
Критика към две неправителствени организации
Митов посочи две организации, които според него са обект на разследване заради съмнения в сътрудничество с каналджии – No Name Kitchen и Mission Wings.
И двете организации отрекоха обвиненията.
От Mission Wings заявиха:
А от No Name Kitchen допълниха:
„Всяка къща има нужда от стени“
Митов подчерта, че България трябва да подсигури границата си, особено след като от януари страната е част от Шенгенското пространство.
Великобритания ще продължи да подкрепя България
Британският вътрешен министър Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя България и съюзниците от НАТО в усилията им да защитят външните граници на Европа и да противодействат на заплахите от режима на Путин.
България ще бъде сред участниците в срещата на върха в Лондон, организирана от премиера Киър Стармър, на която ще се обсъжда съвместен европейски подход за справяне с незаконната миграция по маршрута през Западните Балкани.
