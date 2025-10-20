Митов пред The Times: Русия иска да наводни Европа с мигранти

Руски шпиони дават съвети на мигранти как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски държави, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в интервю за британския вестник The Times.

По думите му режимът на Владимир Путин и крайно леви групировки си сътрудничат с каналджии и трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти и да дестабилизират Европейския съюз и Великобритания.

„Потоците от нелегална миграция са инструмент на враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Великобритания. Те целят да подкопаят социалните системи, а чрез прехвърляне на радикализирани лица създават и заплаха за сигурността,“ заяви Митов.

Вътрешният министър: Русия и крайнолеви групи действат заедно

Митов подчерта, че някои неправителствени организации „може би несъзнателно“ помагат на Русия и на каналджийски мрежи чрез дейността си.

„Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции. Основната им идея е: нека всички бедни хора от света дойдат тук, да няма граници и така нататък,“ обясни той.

Министърът предупреди, че британски тийнейджъри, които участват в такива организации по българо-турската граница, рискуват затвор и тежки глоби, ако съдействат на мигранти да влизат незаконно в ЕС.

Критика към две неправителствени организации

Митов посочи две организации, които според него са обект на разследване заради съмнения в сътрудничество с каналджии – No Name Kitchen и Mission Wings.

„Имаме проблем с неправителствени организации, които, може би несъзнателно, участват в операциите на враждебни държави и престъпни мрежи,“ посочи Митов.

И двете организации отрекоха обвиненията.

От Mission Wings заявиха:

„Нито нашата организация, нито служителите ни някога са участвали в спасителни операции с мигранти или бежанци на българските граници. Да се твърди, че сътрудничим с престъпни мрежи е абсурдно и обидно.“

А от No Name Kitchen допълниха:

„Оказването на хуманитарна помощ не е престъпление и никога не е било. Работим в пълно съответствие с националното и международното законодателство.“

„Всяка къща има нужда от стени“

Митов подчерта, че България трябва да подсигури границата си, особено след като от януари страната е част от Шенгенското пространство.

„Сега е време да изградим дом и да запазим вътрешните си свободи. Не крепост, а дом, който има нужда от стени. Всяка къща има нужда от стени. Тези стени трябва да бъдат стабилни, а в тях има врати, през които всеки гост може да влезе,“ заяви той.

Великобритания ще продължи да подкрепя България

Британският вътрешен министър Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя България и съюзниците от НАТО в усилията им да защитят външните граници на Европа и да противодействат на заплахите от режима на Путин.

България ще бъде сред участниците в срещата на върха в Лондон, организирана от премиера Киър Стармър, на която ще се обсъжда съвместен европейски подход за справяне с незаконната миграция по маршрута през Западните Балкани.