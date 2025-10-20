НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Митов пред The Times: Русия иска да наводни Европа с мигранти

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руски шпиони дават съвети на мигранти как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски държави, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов в интервю за британския вестник The Times.

          По думите му режимът на Владимир Путин и крайно леви групировки си сътрудничат с каналджии и трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти и да дестабилизират Европейския съюз и Великобритания.

          „Потоците от нелегална миграция са инструмент на враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Великобритания. Те целят да подкопаят социалните системи, а чрез прехвърляне на радикализирани лица създават и заплаха за сигурността,“ заяви Митов.

          Вътрешният министър: Русия и крайнолеви групи действат заедно

          Митов подчерта, че някои неправителствени организации „може би несъзнателно“ помагат на Русия и на каналджийски мрежи чрез дейността си.

          „Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции. Основната им идея е: нека всички бедни хора от света дойдат тук, да няма граници и така нататък,“ обясни той.

          Министърът предупреди, че британски тийнейджъри, които участват в такива организации по българо-турската граница, рискуват затвор и тежки глоби, ако съдействат на мигранти да влизат незаконно в ЕС.

          Критика към две неправителствени организации

          Митов посочи две организации, които според него са обект на разследване заради съмнения в сътрудничество с каналджииNo Name Kitchen и Mission Wings.

          „Имаме проблем с неправителствени организации, които, може би несъзнателно, участват в операциите на враждебни държави и престъпни мрежи,“ посочи Митов.

          И двете организации отрекоха обвиненията.

          От Mission Wings заявиха:

          „Нито нашата организация, нито служителите ни някога са участвали в спасителни операции с мигранти или бежанци на българските граници. Да се твърди, че сътрудничим с престъпни мрежи е абсурдно и обидно.“

          А от No Name Kitchen допълниха:

          „Оказването на хуманитарна помощ не е престъпление и никога не е било. Работим в пълно съответствие с националното и международното законодателство.“

          „Всяка къща има нужда от стени“

          Митов подчерта, че България трябва да подсигури границата си, особено след като от януари страната е част от Шенгенското пространство.

          „Сега е време да изградим дом и да запазим вътрешните си свободи. Не крепост, а дом, който има нужда от стени. Всяка къща има нужда от стени. Тези стени трябва да бъдат стабилни, а в тях има врати, през които всеки гост може да влезе,“ заяви той.

          Великобритания ще продължи да подкрепя България

          Британският вътрешен министър Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя България и съюзниците от НАТО в усилията им да защитят външните граници на Европа и да противодействат на заплахите от режима на Путин.

          България ще бъде сред участниците в срещата на върха в Лондон, организирана от премиера Киър Стармър, на която ще се обсъжда съвместен европейски подход за справяне с незаконната миграция по маршрута през Западните Балкани.

          - Реклама -

          Германският парламент отмени закона за ускорено придобиване на гражданство

          Митов: След влизането в Шенген заловените мигранти се увеличават (ВИДЕО)

          616 КОМЕНТАРА

          7. Абе тарлапутняк, кой наводни Европа с мигранти Русия или ЕС сами се наводниха

          12. Тия дето по Ботев и Пиротска имат берберници и дюнерджйиници Путин ли ги докара миг. гето дето искате да го правите в Надежда на Путин ли е идея. Ти си Брюк селска подлога.

          26. МИТОВ СЪНУВА БУДЕН ЯВНО ВЕЧЕ ПОЛУЧАВА ХАЛЮЦИНАЦИИ НА ВСЯКА КРАЧКА МУ СЕ ПРЕВИЖДА ПУТИН

          29. Обърка се момчето . И той лудна . Забрави , че преди Меркел ги прие с разтворени обятията . Тя им обещаваше пари , жени и свободен живот .
            Сега им е нанагорнище с тях . Разбъркаха Европа , но източните страни не са привлекателни за тях. Прехвърлят ги към нас , а бедна страна не е желана от имигрантите и циганите .

          31. Ама че невежо човече!!! Такива неграмотници са всички в ОПГ „герб“ . Точно като тъпия си вожд! Научи се да четеш, за да се изразяваш като грамотен човек, а не като онези ,които купувате от циганското гето да гласуват за такива невежи „политици“ като гербаджийските малоумници! Язък ти за голямата фирма – министър, ама се изразява като избирателите на шиши от Пазарджик, които гласували,ама не знаят за кого и за какво! Жалка нагласена и платена от техния вожд история, който им платил, но забравил да им каже за кого са гласували ! Явно и тебе тикива са те избирали както и цялата ви партия!

          38. Този смешник ме става за нищо.Некомпетентен,говори глупости.Пътят на мигрантите никога не е минавал през Русия,освен това,кампанията в тяхна защита беше започната всички знаем от къде.

          40. Тези се побързаха вече. Е наистина са прости след като говорят подобни неща пред Европа.

