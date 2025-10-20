НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Монтана взе точка под Аязмото

          Голове на легионери оформиха ремито

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Отборите на Берое и Монтана не успяха да излъчат победители в последен мач от 12-я кръг на efbet Лига. Двубоят в Стара Загора завърши при резултат 1:1, като и двете попадения паднаха в самото началото на срещата.

          Алберто Саломони вкара за домакините, докато точен за Монтана бе Филип Ежики. След равенството Берое се изкачи до шестото място с актив от 14 точки, докато Монтана вече е 12-ти.

          Домакините поведоха в резултата още в 7-ата минута при първата си по опасна атака към вратата на монтанчани. След атака отдясно топката бе центрирана в наказателното поле, където Алберто Салидо засече от въздуха. Нападателят не уцели добре топката, но въпреки това стражът на гостите не успя да реагира.

          Футболистите на Анатоли Нанков отговориха сравнително бързо чрез Филип Ежике. Нападателят успя да изравни след четвърт час игра, вкарвайки едно от най-красивите попадения в кръга. Ежике бе изведен отляво, надбяга Саломони и въпреки че скъси прекалено много ъгъла си, успя да отправи страхотен удар в далечния ъгъл, за да направи резултата 1:1.

          До края на първата част футболистите на гостите бяха по-активни на терена и тези, които стигаха до по-интересните положения пред противниковата врата. В крайна сметка обаче, резултатът остана непроменен.

          След почивката двата тима така и не успяха да се изненадат, въпреки че имаха добри възможности за гол. В 80-ата минута гостите от Монтана стигнаха до дузпа за нарушение срещу Филип Ежике, но тя бе отменена заради засада. Малко преди това Ежике пропусна сам срещу вратаря.

          В следващия кръг Монтана приема Арда Кърджали, докато Берое гостува на ЦСКА в София. 

