      понеделник, 20.10.25
          Москва: Мирното споразумение за Украйна трябва да реши корените на конфликта

          Всяко мирно споразумение за Украйна трябва да включва решение на основните причини за конфликта, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

          „Говорим за корените на конфликта не за да го удължим, а за да може изходът от него да бъде фундаментален, дългосрочен и да гарантира мир,“ подчерта тя.

          Захарова допълни, че Русия остава ориентирана към пътя, очертан от президента Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров, като посочи, че руското ръководство е последователно в позицията си за трайно решение на кризата.

