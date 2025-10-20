На 15 ноември ще се връчат наградите на „Репортери без граници“ в Париж

Тридесет и третото издание на Наградите за свобода на словото на организацията „Репортери без граници“ ще бъде специално, тъй като ще се проведе като част от Фестивала на организацията, отбелязващ нейната 40-та годишнина. Събитието ще се състои в Париж на 15 ноември 2025 г.

- Реклама -

Тази година в надпреварата участват петнадесет журналисти, девет медии и петима фоторепортери от осемнадесет държави, които ще бъдат отличени в пет категории – Награда за кураж, Награда за въздействие, Награда за независимост, Награда „Мохамед Майга“ за африканска разследваща журналистика и Фотографската награда „Лукас Долега – SAIF“.

Наградата за кураж се присъжда на журналисти, медии или неправителствени организации, които проявяват изключителна смелост при упражняването, защитата или насърчаването на журналистиката, въпреки рисковете за свободата или безопасността си. Единствената медия, номинирана в тази категория, е телевизионният канал N1 от Сърбия, който, според мотивите на журито, е „единствената голяма медия в страната, която достоверно отразява протестите, започнали през ноември 2024 г.“

Сред индивидуалните номинации за кураж се открояват Атиана Серж Улон – издател на водещия разследващ вестник в Буркина Фасо, изправен пред военен трибунал след разследване за злоупотреби със средства на Доброволците за защита на родината; Севиндж Вагифгизи – главен редактор на Abzas Media в Азербайджан, осъдена на девет години затвор по „явно фалшифицирани обвинения“; Френчи Мей Кумпио – филипинска журналистка, задържана повече от пет години без присъда и заплашена с до 40 години затвор по обвинения в двойно убийство и незаконно притежание на оръжие; Анджелика Каркамо – журналистка от Ел Салвадор, основател на първия сайт за фактчекинг в страната и директор на Централноамериканската мрежа на журналистите, принудена да напусне страната, но „остава символ на куража на журналистите в региона“; и Нур Суирки – палестинска журналистка от Газа, която отразява войната ежедневно, след като е взела тежкото решение да евакуира децата си в Египет, за да продължи работата си на терен.

Международното жури включва изтъкнати журналисти и защитници на свободата на словото, сред които: Рана Айюб (The Washington Post), Рафаел Баке (Le Monde), Михаил Зигар (основател на Dozhd), Фредерик Обермайер (Süddeutsche Zeitung) и други. Председател на журито е президентът на „Репортери без граници“ Пиер Аски, който ще връчи отличията по време на тържествената церемония в Париж.