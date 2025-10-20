Неделни резултати от футболна Европа

В неделния ден се играя голямото дерби от английската Премиър Лийг. В него Манчестър Юнайтед нанесе четвърта поредна загуба във всички турнири на Ливърпул. „Червените дяволи“ спечелиха на Анфилд с 2:1. В другите първенства впечатление напраиха победите на Реал Мадрид, Интер, Ланс, Лил, Фейенорд и Фенербахче.
Всички резултати:
Англия – Премиър Лийг:
Тотнъм – Астън Вила 1:2
Ливърпул – Манчестър Юнайтед 1:2
Испания – Ла Лига:
Елче – Атлетик Билбао 0:0
Селта – Реал Сосиедад 1:1
Леванте – Райо Валекано 0:3
Хетафе – Реал Мадрид 0:1
Германия – Бундеслига:
Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт 2:2
Санкт Паули – Хофенхайм 0:3
Италия – Серия А:
Комо – Ювентус 2:0
Каляри – Болоня 0:2
Дженоа – Парма 0:0
Аталанта – Лацио 0:0
Милан – Фиорентина 2:1
Франция – Лига 1:
Ланс – Париж ФК 2:1
Лориен – Брест 3:3
Рен – Оксер 2:2
Тулуза – Мец 4:0
Нант – Лил 0:2
Турция – Супер Лига:
Кайзериспор – Самсунспор 1:3
Аланяспор – Гьозтепе 1:0
Газиантеп – Анталияспор 3:2
Фенербахче – Фатих Карагюмрюк 2:1
Нидерландия – Ередивизие:
Телстар – Хееренвеен 2:3
Екселсиор – Фортуна Ситард 1:0
Грьонинген – Спарта Ротердам 0:2
Хераклес – Фейенорд 0:7