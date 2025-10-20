НА ЖИВО
          НачалоСпортФутбол

          Неделни резултати от футболна Европа

          Победи за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Ланс, Лил, Фенербахче, Фейенорд

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В неделния ден се играя голямото дерби от английската Премиър Лийг. В него Манчестър Юнайтед нанесе четвърта поредна загуба във всички турнири на Ливърпул. „Червените дяволи“ спечелиха на Анфилд с 2:1. В другите първенства впечатление напраиха победите на Реал Мадрид, Интер, Ланс, Лил, Фейенорд и Фенербахче.

          Всички резултати:

          Англия – Премиър Лийг:

          Тотнъм – Астън Вила 1:2

          Ливърпул – Манчестър Юнайтед 1:2

          Испания – Ла Лига:

          Елче – Атлетик Билбао 0:0

          Селта – Реал Сосиедад 1:1

          Леванте – Райо Валекано 0:3

          Хетафе – Реал Мадрид 0:1

          Германия – Бундеслига:

          Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт 2:2

          Санкт Паули – Хофенхайм 0:3

          Италия – Серия А:

          Комо – Ювентус 2:0

          Каляри – Болоня 0:2

          Дженоа – Парма 0:0

          Аталанта – Лацио 0:0

          Милан – Фиорентина 2:1

          Франция – Лига 1:

          Ланс – Париж ФК 2:1

          Лориен – Брест 3:3

          Рен – Оксер 2:2

          Тулуза – Мец 4:0

          Нант – Лил 0:2

          Турция – Супер Лига:

          Кайзериспор – Самсунспор 1:3

          Аланяспор – Гьозтепе 1:0

          Газиантеп – Анталияспор 3:2

          Фенербахче – Фатих Карагюмрюк 2:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          Телстар – Хееренвеен 2:3

          Екселсиор – Фортуна Ситард 1:0

          Грьонинген – Спарта Ротердам 0:2

          Хераклес – Фейенорд 0:7

