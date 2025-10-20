Неделни резултати от футболна Европа

В неделния ден се играя голямото дерби от английската Премиър Лийг. В него Манчестър Юнайтед нанесе четвърта поредна загуба във всички турнири на Ливърпул. „Червените дяволи“ спечелиха на Анфилд с 2:1. В другите първенства впечатление напраиха победите на Реал Мадрид, Интер, Ланс, Лил, Фейенорд и Фенербахче.

- Реклама -

Всички резултати:

Англия – Премиър Лийг:

Тотнъм – Астън Вила 1:2

Ливърпул – Манчестър Юнайтед 1:2

Испания – Ла Лига:

Елче – Атлетик Билбао 0:0

Селта – Реал Сосиедад 1:1

Леванте – Райо Валекано 0:3

Хетафе – Реал Мадрид 0:1

Германия – Бундеслига:

Фрайбург – Айнтрахт Франкфурт 2:2

Санкт Паули – Хофенхайм 0:3

Италия – Серия А:

Комо – Ювентус 2:0

Каляри – Болоня 0:2

Дженоа – Парма 0:0

Аталанта – Лацио 0:0

Милан – Фиорентина 2:1

Франция – Лига 1:

Ланс – Париж ФК 2:1

Лориен – Брест 3:3

Рен – Оксер 2:2

Тулуза – Мец 4:0

Нант – Лил 0:2

Турция – Супер Лига:

Кайзериспор – Самсунспор 1:3

Аланяспор – Гьозтепе 1:0

Газиантеп – Анталияспор 3:2

Фенербахче – Фатих Карагюмрюк 2:1

Нидерландия – Ередивизие:

Телстар – Хееренвеен 2:3

Екселсиор – Фортуна Ситард 1:0

Грьонинген – Спарта Ротердам 0:2

Хераклес – Фейенорд 0:7