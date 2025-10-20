Нови мерки срещу кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“ (ВИДЕО)

На 80% вече е възстановено обслужването по график за сметосъбиране в двата големи столични района – „Люлин“ и „Красно село“. Това съобщи заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева по време на брифинг.

„Постепенно възстановяваме системата за сметосъбиране. В следващите дни ще бъдат поставени контейнери за едрогабаритни и строителни отпадъци, за да се облекчи ситуацията в районите", заяви Бобчева.

Нови мерки и техника за почистването

От общината посочват, че Предприятието за третиране на отпадъците вече е наело един камион и е получило още девет от съседни общини и граждани, които ще останат на разположение на София до края на годината.

„Имаме капацитет за обработка на отпадъците и в Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). Въпреки трудностите, целта ни е да осигурим редовно извозване във всички райони“, увери заместник-кметът.

Бобчева подчерта, че въпреки кризата с боклука, гражданите трябва да продължат да събират разделно отпадъците и да използват цветните контейнери.

„Призовавам всички да спазват разделното събиране. Това е ключово за намаляване на натоварването върху системата“, каза тя.

Дългосрочно решение – „Софекострой“

За трайно решение на кризата, Столична община планира да възложи дейността по сметосъбиране на общинското дружество „Софекострой“, което ще поеме отговорността за двата района.

„Очакваме в най-кратък срок окомплектоването на „Софекострой“ като чисто търговско дружество, което да извършва дейността по извозване на отпадъците. Това е дългосрочно и устойчиво решение“, уточни Бобчева.

Столичният общински съвет вече е гласувал 9 милиона лева за разширяване на капацитета на предприятието.

„С решението на СОС заделихме 9 милиона лева за закупуване на нова техника и разширяване на възможностите на „Софекострой“. Това ще създаде устойчив общински резерв, който да гарантира контрол върху услугата и качеството ѝ в полза на софиянци“, заявиха от общината.

По думите на Бобчева, именно това стратегическо решение ще позволи на града да излезе от кризата и да създаде устойчива система за управление на отпадъците, която няма да зависи от частни оператори.