Нови мерки срещу кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“ (ВИДЕО)

На 80% вече е възстановено обслужването по график за сметосъбиране в двата големи столични района – „Люлин“ и „Красно село“. Това съобщи заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева по време на брифинг.
Нови мерки и техника за почистването
От общината посочват, че Предприятието за третиране на отпадъците вече е наело един камион и е получило още девет от съседни общини и граждани, които ще останат на разположение на София до края на годината.
Бобчева подчерта, че въпреки кризата с боклука, гражданите трябва да продължат да събират разделно отпадъците и да използват цветните контейнери.
Дългосрочно решение – „Софекострой“
За трайно решение на кризата, Столична община планира да възложи дейността по сметосъбиране на общинското дружество „Софекострой“, което ще поеме отговорността за двата района.
Столичният общински съвет вече е гласувал 9 милиона лева за разширяване на капацитета на предприятието.
По думите на Бобчева, именно това стратегическо решение ще позволи на града да излезе от кризата и да създаде устойчива система за управление на отпадъците, която няма да зависи от частни оператори.
Математиката на обира: 228 милиона причини да си ядосан
Или защо боклукът на столицата струва колкото космическа програма
Всички се оплакваме от боклука, но рядко си задаваме въпроса: колко точно ни крадат?
Днес няма да говорим за политика, за схеми или за „наши“ и „ваши“ фирми, ще направим една проста сметка, която Столична община се моли никога да не направите.
Представи си, че утре София решава да изхвърли всички стари камиони, всички посредници, всички договори с дребен шрифт и да направи нещата както трябва, от нулата.
Купуваме най-доброто на пазара, без никакви компромиси. Чисто нови, лъскави машини Mercedes, MAN, Scania, Caterpillar. Подменяме целият флот от 243 броя машини от най-висок клас, с всички екстри, директно от завода.
Мислиш си, че това е невъзможно, че струва милиарди? Хайде да видим.
–––––––-
Математиката на безочието
Хайде да сметнем заедно, бавно и методично. Като патолог, който разрязва труп и документира всеки орган.
София има нужда от 243 машини за сметосъбиране и почистване. Не някакви каруци от соца – говорим за чисто нови Mercedes, MAN, Scania. Най-високият клас. Боклукчийски Ролс-Ройси, ако щете.
––––––––
Преди да заложим своите хипотези, трябва да проверим пазарните ориентири, за да знаем дали нашите числа са дериват на фантазия или на реалност.
На пазарния сайт Autoline Europe се предлагат нови боклукчийски камиони с цени от ~ €69,500 за сравнително компактни модели (например Mercedes Econic, 2021 г.).
На вторичния пазар (TruckScout24), използвани модели се продават за €16,500 – €28,500 за камиони в добра форма.
В обяви за нови големи машини цените често достигат €150,000+ за машини с голям обем и съвременно оборудване (шаси + надстройка)
150,000 € е горната граница на предложенията за големи, модерни машини (висок клас, екологични норми, най-големият мотор, голям обем, високо оборудване, дълга надстройка).
––––––––
Направихме калкулацията, с каталожни цени, с преговори за корпоративни отстъпки, каквито всяка община би получила при поръчка от такъв мащаб. Ето как изглеждат числата, без козметика:
85 боклукчийски камиона от най-висок клас: 12.75 млн. евро
45 метачни машини (малки и големи): 8.42 млн. евро
23 миещи камиона с високо налягане: 3.50 млн. евро
20 контейнеровоза: 2.40 млн. евро
25 снегорина Unimog/MAN: 3.08 млн. евро
10 асенизатора и 8 багера/товарача: 1.99 млн. евро
Общата сметка е 30.1 милиона евро.
В лева, това прави 58.9 милиона лева.
Това е еднократна инвестиция за машини, които ще работят 15 години.
Спри за момент и осмисли това число. За по-малко от 59 милиона лева София може да притежава целия си флот за чистота. Чисто нов, машините са Мерцедес, от най-висок клас, с всички екстри!. Най-добрият в света. Без зависимости, договори за наем и фирми-фантоми.
––––––-
Годишната сметка
Сега идва интересното. Колко струва да караш тези машини цяла година?
Гориво, заплати, поддръжка, застраховки, такси за депото… Сметнали сме всичко, щедро, със средни заплати от 2000 лв. нето за 700 служители. С цени на горивата от вчера, с пълна поддръжка в оторизирани сервизи.
700 души персонал. Даваме им по 2000 лева чисти. С осигуровки излиза 19.8 милиона годишно.
Гориво? 243 машини, всяка гълта по 80 литра на ден. При 2.50 лв./литър = 17.7 милиона.
Къде хвърляме боклука? В депото. 700,000 тона × 60 лв./тон = 42 милиона.
Поддръжка, застраховки, контейнери, администрация – още 18.5 милиона.
Амортизация на техниката за 15 години – 3.93 милиона.
ТОТАЛ: 74 милиона лева годишно.
Запомнете това число. Изрежете го на челото си, татуирайте го. 74 милиона.
–––––-
Колко всъщност плащаме?
София за 2025 година е заделила за сметосъбиране и чистота 302 милиона лева.
Четири пъти повече. ЧЕТИРИ ПЪТИ.
Разликата е 228 милиона лева. Всяка година.
Това е сумата, която се изпарява между реалната цена и цената, която ние плащаме. Това е данък „глупост“, който ни събират всяка година.
75.5% от парите ни просто изчезват.
Първоначалната инвестиция от 59 милиона лева за чисто новите машини Мерцедес от най-висок клас…
С годишна „икономия“ от 228 милиона, общината ще си я избие за три-четири месеца.