Новият филм на Теодор Ушев и „Завръщане към дивата природа“ – акцентите на 11-ия кино-литературен фестивал

Сред специалните събития на 11-ия кино-литературен фестивал особено се откроява новият късометражен филм на Теодор Ушев – „Живот с идиот“, който ще бъде показан премиерно на 21 октомври от 18:30 ч. във Френския институт в София.

Публиката ще има възможност да се срещне лично с Ушев, който ще участва в открита дискусия, както и да се наслади на музикален съпровод от Илко Градев – артист, известен със своя експериментален стил.

Освен премиерата на „Живот с идиот“, зрителите ще видят още три признати творби на българския аниматор:

„Изтритият Айзенщайн“ – засяга темата за руската инвазия в Украйна;

– засяга темата за руската инвазия в Украйна; „Вълкът“ – адаптация по разказ на Емилиян Станев, изследваща конфликта между човека и природата;

– адаптация по разказ на Емилиян Станев, изследваща конфликта между човека и природата; „До последен дъх“ – визуална почит към едноименния филм на Жан-Люк Годар, нарисуван с вода върху пясъчна хартия и открил фестивала в Анси през 2023 г.

Билети за събитието могат да бъдат закупени на място във Френския институт или онлайн.

Същия ден, 21 октомври от 18:30 ч. в кино „Одеон“, ще бъде излъчен и документалният филм на Дейвид Алън – „Завръщане към дивата природа“, базиран на книгата „Завръщане на дивата природа в британска ферма“ от Изабела Трий.

Произведението, отличено с литературната награда на „Ричард Джефрис Съсайъти“, разказва за Knepp Wildland – първия голям проект за „rewilding“ в Англия, който обхваща над 1400 хектара земя около замъка Knepp.

След прожекцията ще се състои дискусия за ролята на киното в екологичната осъзнатост, с участието на проф. Божидар Манов, както и видеоматериали на екологична тематика, подготвени от студенти на НАТФИЗ.

Билети могат да бъдат закупени от касата на кино „Одеон“ или онлайн: epaygo.bg/2337886705.

Всички прожекции и събития от фестивала предлагат билети както на касите на киносалоните, така и онлайн.