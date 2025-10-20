Новият президент на Боливия възнамерява да възстанови отношенията със САЩ

Новоизбраният президент на Боливия Родриго Пас заяви, че ще работи за възстановяване на дипломатическите отношения със Съединените щати, прекъснати преди почти 20 години по време на управлението на левия лидер Ево Моралес.

„В конкретния случай на Съединените щати… тези отношения ще бъдат възобновени", каза пред репортери 58-годишният икономист и сенатор Родриго Пас, след като спечели балотажа в неделя.

Пас, който представлява центристко-десните среди, подчерта, че възстановяването на диалога с Вашингтон ще бъде част от новия външнополитически курс на страната, насочен към икономическо възстановяване и международна интеграция.

Дипломатическите отношения между Боливия и САЩ бяха прекъснати през 2008 г., след като правителството на Ево Моралес изгони посланика на САЩ, обвинявайки Вашингтон в намеса във вътрешните работи на страната.