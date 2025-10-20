НА ЖИВО
          ОФИЦИАЛНО: Стана ясно ще даде ли България коридор на Путин към Унгария (ВИДЕО)

          България ще даде въздушен коридор на руския президент Владимир Путин, ако бъде поискан, за да може той да достигне до Будапеща за предстоящата среща с американския президент Доналд Тръмп.

          Това стана ясно от изявление на министъра на външните работи Георг Георгиев, направено по време на заседанието на Съвет „Външни работи“ на ЕС в Люксембург, цитирано от БНР.

          „Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствана по възможните начини“, посочи Георгиев.

          На уточняващ въпрос дали това означава, че България ще позволи полета на руския държавен глава над своя територия, министърът отговори лаконично:

          „А как се предлага да се проведе срещата, ако един от участниците не може да стигне до нея?“

          Москва: „Още е рано за контакт с България“

          От Кремъл съобщиха, че все още не е имало официален контакт с българските власти относно евентуален въздушен коридор за полета на Владимир Путин до Будапеща.
          Руски представители обаче посочиха, че „дипломатическите канали остават отворени“, а детайлите за маршрута ще бъдат съгласувани след финализиране на организацията на срещата.

          Подкрепа за Украйна и трансатлантическото единство

          По време на заседанието в Люксембург, в което участва и украинският външен министър Андрий Сибига, министрите обсъдиха последните развития по войната в Украйна и подкрепата на ЕС за Киев.

          Върховният представител на ЕС Кая Калас докладва за своето посещение в Киев и за напредъка по европейските ангажименти в сферата на сигурността, военното обучение и финансовата помощ.

          „България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир, основан на принципите на суверенитета и териториалната цялост на Украйна“, подчерта Георгиев.

          Той допълни, че София подкрепя ускореното приемане на 19-ия пакет от санкции срещу Русия и инициативата за създаване на специален международен трибунал за военните престъпления.

          Акцент върху сигурността и Черноморския регион

          Министър Георгиев изтъкна и необходимостта от засилено сътрудничество между ЕС и НАТО, с цел укрепване на отбранителните способности на Източния фланг и повишаване на сигурността в Черноморския регион.

          „Новата Стратегия на ЕС за Черноморския регион създава възможност за реализиране на съвместни проекти за стабилност, сигурност и свързаност“, заяви министърът.

          Външна политика и глобални партньорства

          В рамките на обсъждането министрите разгледаха и подготовката за Четвъртия министерски форум ЕС–Индийско-тихоокеански регион, който ще се проведе на 20–21 ноември 2025 г. в Брюксел.

          България подкрепя задълбочаване на партньорството с Индия, Австралия, Япония и Виетнам в областите на сигурността, енергетиката, цифровизацията и устойчивото развитие.

          Близък изток и примирието в Газа

          В частта, посветена на Близкия изток, министрите приветстваха споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“.

          „България подкрепя всички дипломатически усилия, насочени към траен мир и стабилност в региона“, заяви Георгиев.

