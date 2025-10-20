НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Крими

          От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола (ВИДЕО)

          Служители на СДВР задържаха 15-годишно момче, заподозряно за тежко криминално престъпление, извършено в голям търговски център в София снощи.

          Според информацията, след спречкване младежът е намушкал свой връстник, който по-късно е починал от раните си.

          Задържан малко преди полунощ

          От полицията съобщиха, че след незабавни оперативно-издирвателни действия извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа – само няколко часа след инцидента.

          Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

          „Действията на разследващите продължават. Работи се за изясняване на всички факти, обстоятелства и евентуални съпричастни лица“, уточниха от СДВР.

          Сигналът за нападението е подаден около 19:30 ч. от търговския център на бул. „Александър Стамболийски“.

          Раненото момче е било транспортирано по спешност в „Пирогов“, където няколко часа по-късно е починало.

          Васил Терзиев: „Работата по гарантиране на сигурността в града не може да спре“

          Кметът на София Васил Терзиев също коментира трагичния инцидент:

          „Това е доказателство, че работата по гарантиране на сигурността в града не може да спре. Трябва да бъдем безкомпромисни към насилието, независимо от възрастта на извършителите.“

          Разследването се води под надзора на прокуратурата, а предстоят експертизи и разпити на свидетели.

          От полицията уверяват, че ще бъде направено всичко необходимо за пълното изясняване на случая и мотивите за нападението.

          Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица

          

