От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола (ВИДЕО)

Служители на СДВР задържаха 15-годишно момче, заподозряно за тежко криминално престъпление, извършено в голям търговски център в София снощи.

Според информацията, след спречкване младежът е намушкал свой връстник, който по-късно е починал от раните си.

Задържан малко преди полунощ

От полицията съобщиха, че след незабавни оперативно-издирвателни действия извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа – само няколко часа след инцидента.

„Действията на разследващите продължават. Работи се за изясняване на всички факти, обстоятелства и евентуални съпричастни лица“, уточниха от СДВР.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 ч. от търговския център на бул. „Александър Стамболийски“.

Раненото момче е било транспортирано по спешност в „Пирогов“, където няколко часа по-късно е починало.

Васил Терзиев: „Работата по гарантиране на сигурността в града не може да спре“

Кметът на София Васил Терзиев също коментира трагичния инцидент:

„Това е доказателство, че работата по гарантиране на сигурността в града не може да спре. Трябва да бъдем безкомпромисни към насилието, независимо от възрастта на извършителите.“

Разследването се води под надзора на прокуратурата, а предстоят експертизи и разпити на свидетели.

От полицията уверяват, че ще бъде направено всичко необходимо за пълното изясняване на случая и мотивите за нападението.