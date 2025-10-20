От последните минути: Има задържано момче за убийството в мола (ВИДЕО)

Служители на СДВР задържаха 15-годишно момче, заподозряно за тежко криминално престъпление, извършено в голям търговски център в София снощи.
Според информацията, след спречкване младежът е намушкал свой връстник, който по-късно е починал от раните си.
Задържан малко преди полунощ
От полицията съобщиха, че след незабавни оперативно-издирвателни действия извършителят е установен и задържан малко преди 00:00 часа – само няколко часа след инцидента.
Сигналът за нападението е подаден около 19:30 ч. от търговския център на бул. „Александър Стамболийски“.
Раненото момче е било транспортирано по спешност в „Пирогов“, където няколко часа по-късно е починало.
Васил Терзиев: „Работата по гарантиране на сигурността в града не може да спре“
Кметът на София Васил Терзиев също коментира трагичния инцидент:
Разследването се води под надзора на прокуратурата, а предстоят експертизи и разпити на свидетели.
От полицията уверяват, че ще бъде направено всичко необходимо за пълното изясняване на случая и мотивите за нападението.
Затвор и най тежката присъда за този изверг!
Кво толкоз е туй живот равен на нула. Рецедивиста крадял луканки е с 15г присъда, на тези за убийство им се дават от 3 до 10 години затвор. Излиза че за нашата правна система луканките са по ценни от животите. Заради това е и това разбиране към ценностите на житейския път от подрастващите, те знаят, че да се бият и убиват е по безнаказано от кражба и хулиганство. На времето намирахме за интересно да имитираме бандата на Оушън, сега е по интересно да се имитира Пабло Секскубар
За 24 ч
Ценностната система на демокрацията .Жалко много жалко .
Каквото и мотиви
да са, те не оправ
дават това деяние
КОЙТО СЪЗДАДЕ СИК И ВИС, СА ВИНОВНИ ТЕ. ДС И ЦК НА БКП
Деца с ножове