Първи подробности за акцията в Пловдив, вижте за какво може да е разследването

Европейската прокуратура извършва проверка на проект и документация от предишния мандат на общинската администрация в Пловдив. Това е причината за засиленото полицейско присъствие пред сградата на Община Пловдив и бившия Партиен дом, където се помещават част от дирекциите на местната власт, съобщава Plovdiv24.bg.

Според източници на медията, разследването е свързано с европейско финансиране и договори по обществена поръчка, сключени през миналия управленски мандат.

Полицейско присъствие на два обекта

Освен пред централния вход на общината, униформени служители на МВР са разположени и пред сградата на бившия Партиен дом. Граждани обаче влизат спокойно и достъпът до администрацията не е ограничен.

По данни на репортер на Plovdiv24.bg, няма полицейско присъствие на четвъртия етаж, където се намира Дирекцията за обществени поръчки, нито на седмия етаж, където е Дирекция „Строителство и инвестиции“.

Кметът: Ще разберем повече до края на деня

Кметът на Пловдив Костадин Димитров вече е в сградата на общината и заяви, че очаква официална информация за действията на разследващите органи.