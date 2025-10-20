НА ЖИВО
          Начало

          Първи подробности за акцията в Пловдив, вижте за какво може да е разследването

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Европейската прокуратура извършва проверка на проект и документация от предишния мандат на общинската администрация в Пловдив. Това е причината за засиленото полицейско присъствие пред сградата на Община Пловдив и бившия Партиен дом, където се помещават част от дирекциите на местната власт, съобщава Plovdiv24.bg.

          Според източници на медията, разследването е свързано с европейско финансиране и договори по обществена поръчка, сключени през миналия управленски мандат.

          Полицейска блокада на Община Пловдив (СНИМКИ) Полицейска блокада на Община Пловдив (СНИМКИ)

          Полицейско присъствие на два обекта

          Освен пред централния вход на общината, униформени служители на МВР са разположени и пред сградата на бившия Партиен дом. Граждани обаче влизат спокойно и достъпът до администрацията не е ограничен.

          По данни на репортер на Plovdiv24.bg, няма полицейско присъствие на четвъртия етаж, където се намира Дирекцията за обществени поръчки, нито на седмия етаж, където е Дирекция „Строителство и инвестиции“.

          Кметът: Ще разберем повече до края на деня

          Кметът на Пловдив Костадин Димитров вече е в сградата на общината и заяви, че очаква официална информация за действията на разследващите органи.

          „Не знам какво точно се случва. Влизам, за да разбера повече. Ще информирам гражданите, когато имам официална информация,“ коментира Димитров по-рано през деня.

