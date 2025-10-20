Пеевски: Оставаме твърдо зад правителството!

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски заяви, че партията му остава твърдо зад правителството, докато то работи „в интерес на хората“. Това той посочи в официална позиция, изпратена до медиите, след разговор с министър-председателя Росен Желязков.

„Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората," заяви Пеевски.

Подкрепа за пълен управленски мандат

В позицията си лидерът на ДПС подчертава, че всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция са предмет на техни вътрешни споразумения и договорки.

„За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България,“ посочва Пеевски.

Мисия: стабилност и просперитет

Лидерът на ДПС – Ново начало изтъква, че партията ще продължи да бъде „прогнозируем и ясен партньор“ в изпълнението на националните приоритети.