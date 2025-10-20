Пеевски: Оставаме твърдо зад правителството!

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски заяви, че партията му остава твърдо зад правителството, докато то работи „в интерес на хората“. Това той посочи в официална позиция, изпратена до медиите, след разговор с министър-председателя Росен Желязков.
Подкрепа за пълен управленски мандат
В позицията си лидерът на ДПС подчертава, че всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция са предмет на техни вътрешни споразумения и договорки.
Мисия: стабилност и просперитет
Лидерът на ДПС – Ново начало изтъква, че партията ще продължи да бъде „прогнозируем и ясен партньор“ в изпълнението на националните приоритети.
Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски заяви, че партията му остава твърдо зад правителството, докато то работи „в интерес на хората“. Това той посочи в официална позиция, изпратена до медиите, след разговор с министър-председателя Росен Желязков.
Подкрепа за пълен управленски мандат
В позицията си лидерът на ДПС подчертава, че всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция са предмет на техни вътрешни споразумения и договорки.
Мисия: стабилност и просперитет
Лидерът на ДПС – Ново начало изтъква, че партията ще продължи да бъде „прогнозируем и ясен партньор“ в изпълнението на националните приоритети.
Zbirutoka ot bokluka tova li e pravitelstvo .
Е, как? Трябва да доунищожат България!
Зад кое правителство оставате …което се подкрепя само от измислени партии и подлоги … Правителство избрано с купени гласове първо на Герб и после на ДПС НН,,всичко е фалшиво …
Да не е хвърлил поглед на водопада?
За кои хора бе престъпник долен??!
Дано скоро те приключат, смрад.
То твоето бре
Тиквата няма влияние и тръгна по мачове
За кои хора работите? И срам нямате! За вашите интереси работите!
Не е спал да закуси ситичко с държавата ни.
Къде е Золуса?
А аз искам тоя самозабравил се дебел да го изискат за Рико
Не само зад правителството, ти и искаш да си в правителството! 😡
Така е, трябва да си твърд и да си отзад за да опънеш мъжко дупе от Банкя
Стадо алчни ненаситни прасета окрадоха и съсипаха България.
За затвора в Сибир
Този реформатор милеещ за Родината работещ за нея не го видях никъде по улиците да се движи свободно да отговаря на въпроси в студиото или на журналист да даде интервю кой е той В същност задава ли си въпроса