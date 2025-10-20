НА ЖИВО
          Политика

          Пеевски: Оставаме твърдо зад правителството!

          Снимка: БГНЕС
          Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски заяви, че партията му остава твърдо зад правителството, докато то работи „в интерес на хората“. Това той посочи в официална позиция, изпратена до медиите, след разговор с министър-председателя Росен Желязков.

          „Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората,“ заяви Пеевски.

          Подкрепа за пълен управленски мандат

          В позицията си лидерът на ДПС подчертава, че всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция са предмет на техни вътрешни споразумения и договорки.

          „За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България,“ посочва Пеевски.

          Мисия: стабилност и просперитет

          Лидерът на ДПС – Ново начало изтъква, че партията ще продължи да бъде „прогнозируем и ясен партньор“ в изпълнението на националните приоритети.

          „Мисията на ДПС и ПГ на ДПС – Ново начало е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната,“ заявява Пеевски.

          - Реклама -

