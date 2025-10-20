Петър Витанов: Ръководството на БСП се държи просташки

„Пеевски опита да направи саботаж на президента, но му повиши рейтинга.“

Това каза членът на БСП Петър Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Петър Витанов коментира и поведението на Българската социалистическа партия. Той обясни, че формацията върви към гибел и определи поведението на ръководството като просташко.

„Те решиха в името на няколко пагона да продадат и малкото останали избиратели на БСП. Не знам защо го правят, това е въпрос на съвест, а при някои от тях тя явно липсва“, обясни още гостът.

Винатанов обясни, че Пеевски и Борисов се подритват по кокалчетата. Борисов искал да се върне на бял кон като премиер, но лидерът на „ДПС-Ново начало“ му показал, че това няма да стане.

Според членът на БСП клиентелисткият вот се е преместил от Борисов към Пеевски. Според госта председателят на ГЕРБ се е смутил от вота в Пазарджик, защото резултатът го е направил да изглежда слаб.

„Каквито и хватки да се правят оттук-нататък, за да се сглоби счупеното, те вече са тръгнали по нанадолнището. Техният провал е предопределен, както и възходът на президента“, изясни гостът.



Вшитанов беше категоричен, че е немислимо кабинетът да изкара целия си четиригодишен мандат. Той посочи, че очаква развръзка на кризата през следващата година и най-вече след президентските избори.