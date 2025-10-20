Петър Витанов: Ръководството на БСП се държи просташки

Това каза членът на БСП Петър Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Петър Витанов коментира и поведението на Българската социалистическа партия. Той обясни, че формацията върви към гибел и определи поведението на ръководството като просташко.
Винатанов обясни, че Пеевски и Борисов се подритват по кокалчетата. Борисов искал да се върне на бял кон като премиер, но лидерът на „ДПС-Ново начало“ му показал, че това няма да стане.
Според членът на БСП клиентелисткият вот се е преместил от Борисов към Пеевски. Според госта председателят на ГЕРБ се е смутил от вота в Пазарджик, защото резултатът го е направил да изглежда слаб.
Вшитанов беше категоричен, че е немислимо кабинетът да изкара целия си четиригодишен мандат. Той посочи, че очаква развръзка на кризата през следващата година и най-вече след президентските избори.
