Петима български боксьори влизат в Топ 10 на световната ранглиста

Силното представяне на българските боксьори получи признание от World Boxing. В обновената класация на световната федерация петима българи попадат сред първите десет в отделните категории — резултат, който потвърждава добрата работа на Българската федерация по бокс, треньорите и клубовете.

„Развой, който още веднъж показва добрата работа, която се върши от всички звена – боксьори, треньори, клубове и ръководители", отбелязаха от федерацията.

Най-високо класиран е Рами Киуан — европейски шампион и световен вицешампион. Той заема второ място при 75-килограмовите с актив от 1475 точки, изоставайки само със 175 от лидера Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). Очаква се двамата да бъдат основни съперници по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Хавиер Ибаниес се нарежда пети в категория до 55 кг с 600 точки. Пред него са Махмуд Сабирхан (Казахстан), Рафаел Лосано (Испания) и Юниор Рейес (Доминикана).

Другият българин на пето място е Радослав Росенов при 60-килограмовите. Седемкратният европейски шампион при подрастващите и бронзов медалист от световното в Ливърпул има 600 точки, а първенец е Абдумалик Халоков (Узбекистан) с 3000 точки.

Младата надежда Семион Болдирев, едва на 18 години, също е пети в категория до 85 кг със 300 точки. Той впечатли с представянето си на Световното първенство за мъже в Ливърпул. На върха е Акмалджон Изроилов (Узбекистан).

Петият българин в престижната класация е Уилиам Чолов, десети при 80-килограмовите с актив от 300 точки. Лидер в категорията е Жавохир Уматалиев (Узбекистан).