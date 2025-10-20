НА ЖИВО
          Крими

          Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

          Снимка: БГНЕС
          15-годишното момче, което беше намушкано в столичен мол, е починало, съобщиха от „Пирогов“, цитирани от БНТ.

          „Пациентът беше приет в изключително тежко състояние. Въпреки усилията на екипа, животът му не успя да бъде спасен“, потвърдиха от лечебното заведение.

          Според информацията, линейката е пристигнала на мястото само четири минути след сигнала, а пострадалият е бил откаран по спешност, но е издъхнал по-късно в болницата.

          Инцидентът е станал пред ескалатора на третия етаж на мола, в близост до киното, където две групи младежи от различни столични квартали са се засекли. Между тях е имало стара вражда, която е прераснала в сериозен бой.

          Очевидци съобщават, че охраната на търговския център не е реагирала своевременно, което е позволило на конфликта да ескалира.

          Полицията е установила участниците в сблъсъка, а извършителят на нападението се издирва активно. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

