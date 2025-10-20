Полицейска блокада на Община Пловдив (СНИМКИ)

Община Пловдив е под полицейска блокада, съобщава БНТ. Достъпът на граждани до сградата е временно ограничен, а поемни лица и разследващи органи проверяват документацията на местната администрация.
По информация от Областната дирекция на МВР – Пловдив, техни служители не участват в акцията.
Кметът на града Костадин Димитров току-що е влязъл в сградата на общината, като заяви пред медиите, че все още не е информиран за причините за проверката, но ще научи подробности в следващите минути.
И тук ли далавери , мамка им алчни политици брей… 😁😁😁😀😀😀
ДПС изяжда ГЕРБ.
Kiril Angelov Глупости никоя змия не напада сама себе си а заблуждава простотията
Kiril Angelov Ха ха надявайте се.