Поскъпване на потребителската кошница: вече струва 97 лева

Потребителската кошница на едро е поскъпнала с 2 лева за последната седмица и вече възлиза на 97 лева, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) по време на редовния си брифинг.
Според председателя на комисията Владимир Иванов, поскъпването е в рамките на нормалното за сезона и не се дължи нито на външни фактори, нито на влиянието на еврозоната.
През седмицата са поскъпнали доматите, краставиците и кашкавалът, докато червеният пипер, лимоните и киселото мляко поевтиняват.
От комисията подчертаха, че пазарните процеси остават стабилни, а ценовите колебания са сезонни.
Стъкмистиките край нямат! Всеки ден установяваме увеличения и на храни и на лекарства (там направо на 100 %)!
Защо лъжете хората бе? До преди два месеца и политици и журналисти ни надухте главите, че България и поскъпване на живота са две несъвместими понятия.