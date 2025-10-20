Поскъпване на потребителската кошница: вече струва 97 лева

Потребителската кошница на едро е поскъпнала с 2 лева за последната седмица и вече възлиза на 97 лева, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) по време на редовния си брифинг.

Според председателя на комисията Владимир Иванов, поскъпването е в рамките на нормалното за сезона и не се дължи нито на външни фактори, нито на влиянието на еврозоната.

„Нищо особено като тенденция – всичко е в рамките на нормата. Това са индикативни стойности на пазара на едро, които могат да помогнат на потребителите да се ориентират. В тях има както ниско, така и високо качество – всеки избира според възможностите си“, коментира Иванов.

През седмицата са поскъпнали доматите, краставиците и кашкавалът, докато червеният пипер, лимоните и киселото мляко поевтиняват.

От комисията подчертаха, че пазарните процеси остават стабилни, а ценовите колебания са сезонни.