      понеделник, 20.10.25
          - Реклама -
          Поскъпване на потребителската кошница: вече струва 97 лева

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Потребителската кошница на едро е поскъпнала с 2 лева за последната седмица и вече възлиза на 97 лева, съобщиха от Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ) по време на редовния си брифинг.

          Потребителската кошница у нас: С един лев по-скъпа спрямо миналата седмица (ВИДЕО)

          Според председателя на комисията Владимир Иванов, поскъпването е в рамките на нормалното за сезона и не се дължи нито на външни фактори, нито на влиянието на еврозоната.

          „Нищо особено като тенденция – всичко е в рамките на нормата. Това са индикативни стойности на пазара на едро, които могат да помогнат на потребителите да се ориентират. В тях има както ниско, така и високо качество – всеки избира според възможностите си“, коментира Иванов.

          През седмицата са поскъпнали доматите, краставиците и кашкавалът, докато червеният пипер, лимоните и киселото мляко поевтиняват.

          От комисията подчертаха, че пазарните процеси остават стабилни, а ценовите колебания са сезонни.

          1. Стъкмистиките край нямат! Всеки ден установяваме увеличения и на храни и на лекарства (там направо на 100 %)!

          2. Защо лъжете хората бе? До преди два месеца и политици и журналисти ни надухте главите, че България и поскъпване на живота са две несъвместими понятия.

