ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол

Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет поиска извънредни мерки след инцидента, при който 15-годишно момче беше смъртоносно намушкано в търговски център в София.
Искане за извънредно изслушване и пълен преглед на мерките за сигурност
От ПП–ДБ настояват за спешно заседание на Комисията по обществен ред и сигурност към СОС, на което да бъдат изслушани:
директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР),
ръководителят на охраната на търговския център,
и директорът на дирекция „Сигурност“ в Столичната община.
Преглед на правилата за охрана и видеонаблюдение
От групата настояват за оценка на нормативната уредба и контролните механизми, които уреждат сигурността в търговските центрове – включително минималните стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция, както и анализ дали те са били спазени в конкретния случай.
План за засилване на безопасността
От ПП–ДБ предлагат Столичната община и СДВР да представят план за действие, включващ конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти, сред които:
предотвратяване на достъпа на оръжие,
превенция на конфликти между групи,
и осигуряване на бърза реакция от полицията и охраната при инциденти.
Според информация от СДВР, за инцидента е задържано 15-годишно момче, установено по по-малко от шест часа след престъплението.
Пострадалият беше откаран в „Пирогов“, където по-късно почина от раните си.
Утре е на свобода.
ПП/ДБ щели да изслушват…ей капути, вие също сте виновни за това положение, кретени долни
„Момче ,убиец на 15год.Шом може на тая възраст да убива с нож за нищо не става вече ,такъв ще си остане.
Пълен провал, дъно във всичко в България
Емилия Величкова
България няма нищо общо с възпитанието на децата и хората въобще. Факторът е СЕМЕЙСТВОТО
Йордан Георгиев Семейството е част от провала
Така е,защото всички и всичко е насочено към Украйна и въображаемите руски агенти.
Народа и какво се случва в обществото не ги интересува.