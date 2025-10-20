НА ЖИВО
          ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет поиска извънредни мерки след инцидента, при който 15-годишно момче беше смъртоносно намушкано в търговски център в София.

          „С дълбока тревога и скръб научаваме за трагичния инцидент. Той показва колко крехка е ситуацията по отношение на сигурността в обществените пространства,“ се казва в позицията на групата, разпространена до медиите.

          Искане за извънредно изслушване и пълен преглед на мерките за сигурност

          От ПП–ДБ настояват за спешно заседание на Комисията по обществен ред и сигурност към СОС, на което да бъдат изслушани:

          • директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР),
          • ръководителят на охраната на търговския център,
          • и директорът на дирекция „Сигурност“ в Столичната община.
          „Необходимо е да се изяснят всички обстоятелства – как е реагирала охраната, какъв е бил протоколът, какви действия са предприети преди и след инцидента,“ заявяват от формацията.

          Преглед на правилата за охрана и видеонаблюдение

          От групата настояват за оценка на нормативната уредба и контролните механизми, които уреждат сигурността в търговските центрове –
          включително минималните стандарти за охрана, видеонаблюдение и превенция, както и анализ дали те са били спазени в конкретния случай.

          „Подобен инцидент не може да бъде разглеждан само като криминален случай – това е тревожен сигнал за слабости в системата на сигурност и контрол, които засягат всички граждани,“ се посочва още в позицията.

          План за засилване на безопасността

          От ПП–ДБ предлагат Столичната община и СДВР да представят план за действие, включващ конкретни мерки за засилване на безопасността в търговските обекти, сред които:

          • предотвратяване на достъпа на оръжие,
          • превенция на конфликти между групи,
          • и осигуряване на бърза реакция от полицията и охраната при инциденти.

          „Изразяваме съболезнования на семейството на загиналото момче и призоваваме институциите да действат с максимална бързина и ефективност. Най-малкото, което обществото може да очаква, е гаранция, че подобни трагедии няма да се повторят,“ се казва още в изявлението на групата.

          Според информация от СДВР, за инцидента е задържано 15-годишно момче, установено по по-малко от шест часа след престъплението.

          Пострадалият беше откаран в „Пирогов“, където по-късно почина от раните си.

