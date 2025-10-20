НА ЖИВО
          Правителството ще одобри допълнителни разходи и помощи за пострадали от бедствия

          Снимка: БГНЕС
          Министерският съвет ще проведе заседание във вторник, на което ще бъдат одобрени допълнителни разходи от бюджета за 2025 г. за непредвидени или неотложни нужди, свързани с предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, съобщи БГНЕС.

          Сред точките в дневния ред е одобряване на еднократна финансова помощ за наследниците на лицата, починали на 3 и 4 октомври 2025 г. вследствие на природните бедствия в област Бургас.

          Министрите ще разгледат и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на Министерството на енергетиката за 2025 г., свързани с актуализиране на разходите по области на политики и бюджетни програми.

          Очаква се правителството да увеличи акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД, за да бъдат покрити оперативните разходи на суперкомпютъра с производителност от порядъка на петафлопс и да се осигури финансиране за дейностите по неговото надграждане.

          Ще бъдат одобрени и допълнителни средства по бюджетите на Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за финансов надзор за 2025 г.

          Кабинетът ще предложи на президента да издаде указ за награждаване на Йорданка Узунова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие, за нейния принос към българската култура и образование.

          На заседанието ще бъдат разгледани и промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

