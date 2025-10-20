НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Президентът Доналд Тръмп ще посети Китай в началото на 2026 г.

          0
          26
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че ще пътува до Китай в началото на следващата година, след покана от китайския президент Си Цзинпин, предаде АФП.

          „Бях поканен да отида в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година. Нещата са някак предварително уговорени“, заяви Тръмп пред репортери по време на срещата си с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

          Американският президент добави, че очаква да подпише търговско споразумение в Южна Корея заедно със Си Цзинпин по-късно този месец, въпреки напрежението около митата между двете държави.

          По време на срещата Тръмп коментира и въпроса за напрежението около Тайван, като изрази увереност, че Пекин няма да предприеме военни действия.

          „Мисля, че ще сме добре с Китай. Китай не иска да направи това“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос относно оценките на Пентагона, според които Пекин може да се опита да завземе Тайван до 2027 г.

