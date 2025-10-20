Президентът Доналд Тръмп ще посети Китай в началото на 2026 г.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че ще пътува до Китай в началото на следващата година, след покана от китайския президент Си Цзинпин, предаде АФП.
Американският президент добави, че очаква да подпише търговско споразумение в Южна Корея заедно със Си Цзинпин по-късно този месец, въпреки напрежението около митата между двете държави.
По време на срещата Тръмп коментира и въпроса за напрежението около Тайван, като изрази увереност, че Пекин няма да предприеме военни действия.
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че ще пътува до Китай в началото на следващата година, след покана от китайския президент Си Цзинпин, предаде АФП.
Американският президент добави, че очаква да подпише търговско споразумение в Южна Корея заедно със Си Цзинпин по-късно този месец, въпреки напрежението около митата между двете държави.
По време на срещата Тръмп коментира и въпроса за напрежението около Тайван, като изрази увереност, че Пекин няма да предприеме военни действия.