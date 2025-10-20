Президентът Доналд Тръмп ще посети Китай в началото на 2026 г.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че ще пътува до Китай в началото на следващата година, след покана от китайския президент Си Цзинпин, предаде АФП.

„Бях поканен да отида в Китай и ще го направя някъде в началото на следващата година. Нещата са някак предварително уговорени", заяви Тръмп пред репортери по време на срещата си с австралийския премиер Антъни Албанезе в Белия дом.

Американският президент добави, че очаква да подпише търговско споразумение в Южна Корея заедно със Си Цзинпин по-късно този месец, въпреки напрежението около митата между двете държави.

По време на срещата Тръмп коментира и въпроса за напрежението около Тайван, като изрази увереност, че Пекин няма да предприеме военни действия.