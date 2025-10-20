Продължава визитата на унгарския президент у нас (ВИДЕО)

Втори ден от официалното посещение на президента на Унгария Тамаш Шуйок в България. В неделя държавният глава Румен Радев посрещна унгарския си колега в Смолян по повод Деня на българо-унгарското приятелство.

Днес, точно в 10:00 часа, на площад „Св. Александър Невски“ в София започва официалната церемония по посрещането. Президентът Тамаш Шуйок ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, а заедно с президента Румен Радев ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство край църквата „Света София“.

По-късно двамата държавни глави ще проведат среща на четири очи на „Дондуков“ 2, след което са предвидени пленарни разговори между официалните делегации на двете страни.