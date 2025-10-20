Продължава визитата на унгарския президент у нас (ВИДЕО)

Втори ден от официалното посещение на президента на Унгария Тамаш Шуйок в България. В неделя държавният глава Румен Радев посрещна унгарския си колега в Смолян по повод Деня на българо-унгарското приятелство.
Днес, точно в 10:00 часа, на площад „Св. Александър Невски“ в София започва официалната церемония по посрещането. Президентът Тамаш Шуйок ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, а заедно с президента Румен Радев ще положат цветя пред паметната плоча за Деня на българо-унгарското приятелство край църквата „Света София“.
По-късно двамата държавни глави ще проведат среща на четири очи на „Дондуков“ 2, след което са предвидени пленарни разговори между официалните делегации на двете страни.
Само да не му показва модерният F-Блокаж нашата авио-гордост! че една мазна локва под него нещо капе /ша са лъзнат гостите ще се претрепят!/