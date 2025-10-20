Промени в движението по АМ „Тракия“ и „Хемус“

От понеделник до четвъртък ще бъде променена организацията на движение в участъка в ремонт на автомагистрала „Тракия“ – между 24-ия и 33-ия километър в Софийска област. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Частични спирания на движението
На четири пъти в следобедните часове – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа – движението от Пловдив към София ще бъде спирано изцяло за около 30 до 45 минути.
През това време платното за София, в което са обособени три ленти, ще бъде използвано само за движението от столицата към Пловдив.
Алтернативни маршрути
Шофьорите, пътуващи между София и Пловдив, могат да използват Подбалканския път I-6 (София – Карлово) или пътя Ихтиман – Самоков като алтернативни маршрути.
Ремонти и по други ключови участъци
В още три отсечки на АМ „Тракия“ – в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен – продължават ремонтните дейности. Там движението е пренасочено двупосочно в платното, където не се извършват строителни работи.
По АМ „Хемус“ ремонтът продължава в участъка от км 0 до км 8 в посока София, където трафикът се осъществява двупосочно в платното за Варна при ограничение на скоростта до 50 км/ч.
През останалите делнични дни движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, с една лента в посока София и една към Варна.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че всички промени са съгласувани с МВР, а при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за повишаване на безопасността и нормалното регулиране на трафика.
