      понеделник, 20.10.25
          Промени в движението по АМ „Тракия“ и „Хемус“

          Магистрала
          Магистрала
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От понеделник до четвъртък ще бъде променена организацията на движение в участъка в ремонт на автомагистрала „Тракия“ – между 24-ия и 33-ия километър в Софийска област. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          „Поради засиления трафик се налага временна промяна в организацията на движението. Целта е по-добро регулиране и пропускателност на автомобилния поток в участъка“,

          уточняват от агенцията.
          Частични спирания на движението

          На четири пъти в следобедните часове – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа – движението от Пловдив към София ще бъде спирано изцяло за около 30 до 45 минути.

          През това време платното за София, в което са обособени три ленти, ще бъде използвано само за движението от столицата към Пловдив.

          „Мярката е необходима, за да се пропусне и регулира трафикът при образуване на колони от автомобили“,

          обясняват от АПИ.
          До неделя: движение в аварийната лента и засилен контрол по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ (ВИДЕО) До неделя: движение в аварийната лента и засилен контрол по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ (ВИДЕО)

          Алтернативни маршрути

          Шофьорите, пътуващи между София и Пловдив, могат да използват Подбалканския път I-6 (София – Карлово) или пътя Ихтиман – Самоков като алтернативни маршрути.

          „При необходимост, по преценка на „Пътна полиция“, могат да се въвеждат и допълнителни мерки за регулиране на трафика“,

          добавят от пътната агенция.

          Ремонти и по други ключови участъци

          В още три отсечки на АМ „Тракия“ – в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен – продължават ремонтните дейности. Там движението е пренасочено двупосочно в платното, където не се извършват строителни работи.

          По АМ „Хемус“ ремонтът продължава в участъка от км 0 до км 8 в посока София, където трафикът се осъществява двупосочно в платното за Варна при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

          Нова реорганизация на движението – и на „Хемус“ и на „Тракия“ Нова реорганизация на движението – и на „Хемус“ и на „Тракия“

          „В понеделник между 06:30 и 11:00 ч. ще бъдат обособени две ленти в посока София, а движението към Варна ще бъде временно пренасочено по обходен маршрут – път I-1 София – Горни Богров – пътен възел ‘Яна’“,

          съобщават от АПИ.

          През останалите делнични дни движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, с една лента в посока София и една към Варна.

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че всички промени са съгласувани с МВР, а при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за повишаване на безопасността и нормалното регулиране на трафика.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Затруднено движение на „Цариградско шосе“ заради катастрофа

          Десислава Димитрова -
          Катастрофа затруднява движението по бул. „Цариградско шосе“ в София в посока центъра. 
          Политика

          Кузман Илиев: България спешно трябва да се готви за катаклизми

          Златина Петкова -
          "Реакцията на Радев не е популизъм, а отговор на атаката на Пеевски." Това каза председателят на ПП "България може" Кузман Илиев, който беше гост в...
          Политика

          Петър Витанов: Ръководството на БСП се държи просташки

          Златина Петкова -
          "Пеевски опита да направи саботаж на президента, но му повиши рейтинга." Това каза членът на БСП Петър Витанов, който беше гост в предаването "Делници"...

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

