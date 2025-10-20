Промени в движението по АМ „Тракия“ и „Хемус“

От понеделник до четвъртък ще бъде променена организацията на движение в участъка в ремонт на автомагистрала „Тракия“ – между 24-ия и 33-ия километър в Софийска област. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

„Поради засиления трафик се налага временна промяна в организацията на движението. Целта е по-добро регулиране и пропускателност на автомобилния поток в участъка", уточняват от агенцията.

Частични спирания на движението

На четири пъти в следобедните часове – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа – движението от Пловдив към София ще бъде спирано изцяло за около 30 до 45 минути.

През това време платното за София, в което са обособени три ленти, ще бъде използвано само за движението от столицата към Пловдив.

„Мярката е необходима, за да се пропусне и регулира трафикът при образуване на колони от автомобили“, обясняват от АПИ.

Алтернативни маршрути

Шофьорите, пътуващи между София и Пловдив, могат да използват Подбалканския път I-6 (София – Карлово) или пътя Ихтиман – Самоков като алтернативни маршрути.

„При необходимост, по преценка на „Пътна полиция“, могат да се въвеждат и допълнителни мерки за регулиране на трафика“, добавят от пътната агенция.

Ремонти и по други ключови участъци

В още три отсечки на АМ „Тракия“ – в областите Пазарджик, Стара Загора и Сливен – продължават ремонтните дейности. Там движението е пренасочено двупосочно в платното, където не се извършват строителни работи.

По АМ „Хемус“ ремонтът продължава в участъка от км 0 до км 8 в посока София, където трафикът се осъществява двупосочно в платното за Варна при ограничение на скоростта до 50 км/ч.

„В понеделник между 06:30 и 11:00 ч. ще бъдат обособени две ленти в посока София, а движението към Варна ще бъде временно пренасочено по обходен маршрут – път I-1 София – Горни Богров – пътен възел ‘Яна’“, съобщават от АПИ.

През останалите делнични дни движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, с една лента в посока София и една към Варна.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че всички промени са съгласувани с МВР, а при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за повишаване на безопасността и нормалното регулиране на трафика.