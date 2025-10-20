НА ЖИВО
          - Реклама -
          Радев към унгарския президент: Убедете РСМ да промени конституцията си (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев и президентът на Унгария Тамаш Шуйок проведоха среща в София, на която обсъдиха разширяването на Европейския съюз, стабилността в Западните Балкани и мирните процеси в Украйна.

          „Обсъдихме ситуацията в Западните Балкани и разширяването на ЕС. България остава двигател на тези процеси и подкрепя своите съседи по европейския път, но държим оценката да се дава на база собствени заслуги,“ заяви Радев.

          България настоява за ясни критерии за членство

          Радев е призовал унгарската страна, която има близки отношения със Северна Македония, да убеди „нашите братя“ в Скопие, че промяната в Конституцията и европейският консенсус са неотменимо условие за присъединяване към ЕС.

          „Отлична възможност да продължим конструктивния диалог. Унгария е сред водещите чужди инвеститори в България, а стокообменът ни расте,“ допълни Радев.

          Продължава визитата на унгарския президент у нас (ВИДЕО)

          Енергийно сътрудничество и Шенген

          Българският президент подчерта сътрудничеството в енергетиката – изграждането на нови интерконектори и диверсификацията на газовите доставки.

          „Благодаря на Унгария за подкрепата за нашето членство в Шенген и за опазването на паметта на българските войници от Втората световна война,“ посочи Радев.

          Той отбеляза и важната роля на българската общност в Унгария, която е „жив мост между нашите народи“, и благодари на президента Шуйок, че включва техни представители в официалната си делегация.

          Радев за Тръмп и Путин: „Мир чрез дипломация е рационалната позиция“

          Българският държавен глава коментира и предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща, като я определи като възможност за дипломатическо решение на войната в Украйна.

          „Рационалната позиция е мир чрез дипломация. Унгария може да изиграе ключова роля като посредник,“ заяви Радев.

          Радев: България и Унгария имат духовна връзка, която надхвърля икономическите отношения

          Шуйок: „Войната не е решение“

          От своя страна президентът на Унгария Тамаш Шуйок потвърди подкрепата на Будапеща за европейската интеграция на Западните Балкани и за по-бързото членство на България в ОССЕ.

          „Нашата обща цел е Западните Балкани да бъдат част от ЕС. Войната не е решение. Изключително горди сме, че Будапеща ще открие нова страница в процеса на мир,“ подчерта Шуйок.

          - Реклама -

          Продължава визитата на унгарския президент у нас (ВИДЕО)

          Радев: България и Унгария имат духовна връзка, която надхвърля икономическите отношения

            • Елена Пешанова Западна Европа иска балканите разделени и унищожени за да могат да грабят, на тях им трябват колонии и след като загубиха Африка друго няма какво да губят.

              • Иван Иванов И най-лошото е, че нашите политици ни предават като народ, и предават държавата ни „без бой“ на световните колонизатори. Въпреки високопарните приказки, никой, ама никой няма да позволи на нашия полуостров да има две държави в съюз! И, точно с тази цел, сега ни въоръжават и ни подготвят за война с Русия, трябва им пушечно месо, и ако си мислим, че ще се задейства чл.5 от устава на НАТО, то жестоко се лъжем, ще бъдем втора Украйна, но за много кратко време!

