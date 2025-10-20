Радев към унгарския президент: Убедете РСМ да промени конституцията си (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев и президентът на Унгария Тамаш Шуйок проведоха среща в София, на която обсъдиха разширяването на Европейския съюз, стабилността в Западните Балкани и мирните процеси в Украйна.
България настоява за ясни критерии за членство
Радев е призовал унгарската страна, която има близки отношения със Северна Македония, да убеди „нашите братя“ в Скопие, че промяната в Конституцията и европейският консенсус са неотменимо условие за присъединяване към ЕС.
Енергийно сътрудничество и Шенген
Българският президент подчерта сътрудничеството в енергетиката – изграждането на нови интерконектори и диверсификацията на газовите доставки.
Той отбеляза и важната роля на българската общност в Унгария, която е „жив мост между нашите народи“, и благодари на президента Шуйок, че включва техни представители в официалната си делегация.
Радев за Тръмп и Путин: „Мир чрез дипломация е рационалната позиция“
Българският държавен глава коментира и предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща, като я определи като възможност за дипломатическо решение на войната в Украйна.
Шуйок: „Войната не е решение“
От своя страна президентът на Унгария Тамаш Шуйок потвърди подкрепата на Будапеща за европейската интеграция на Западните Балкани и за по-бързото членство на България в ОССЕ.
Над балканите тежи тревога за война
Да се обединим и да я спрем
Елена Пешанова Западна Европа иска балканите разделени и унищожени за да могат да грабят, на тях им трябват колонии и след като загубиха Африка друго няма какво да губят.
Иван Иванов И най-лошото е, че нашите политици ни предават като народ, и предават държавата ни „без бой“ на световните колонизатори. Въпреки високопарните приказки, никой, ама никой няма да позволи на нашия полуостров да има две държави в съюз! И, точно с тази цел, сега ни въоръжават и ни подготвят за война с Русия, трябва им пушечно месо, и ако си мислим, че ще се задейства чл.5 от устава на НАТО, то жестоко се лъжем, ще бъдем втора Украйна, но за много кратко време!