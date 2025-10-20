Радев към унгарския президент: Убедете РСМ да промени конституцията си (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев и президентът на Унгария Тамаш Шуйок проведоха среща в София, на която обсъдиха разширяването на Европейския съюз, стабилността в Западните Балкани и мирните процеси в Украйна.

„Обсъдихме ситуацията в Западните Балкани и разширяването на ЕС. България остава двигател на тези процеси и подкрепя своите съседи по европейския път, но държим оценката да се дава на база собствени заслуги,“ заяви Радев. - Реклама -

България настоява за ясни критерии за членство

Радев е призовал унгарската страна, която има близки отношения със Северна Македония, да убеди „нашите братя“ в Скопие, че промяната в Конституцията и европейският консенсус са неотменимо условие за присъединяване към ЕС.

„Отлична възможност да продължим конструктивния диалог. Унгария е сред водещите чужди инвеститори в България, а стокообменът ни расте,“ допълни Радев.

Енергийно сътрудничество и Шенген

Българският президент подчерта сътрудничеството в енергетиката – изграждането на нови интерконектори и диверсификацията на газовите доставки.

„Благодаря на Унгария за подкрепата за нашето членство в Шенген и за опазването на паметта на българските войници от Втората световна война,“ посочи Радев.

Той отбеляза и важната роля на българската общност в Унгария, която е „жив мост между нашите народи“, и благодари на президента Шуйок, че включва техни представители в официалната си делегация.

Радев за Тръмп и Путин: „Мир чрез дипломация е рационалната позиция“

Българският държавен глава коментира и предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Будапеща, като я определи като възможност за дипломатическо решение на войната в Украйна.

„Рационалната позиция е мир чрез дипломация. Унгария може да изиграе ключова роля като посредник,“ заяви Радев.

Шуйок: „Войната не е решение“

От своя страна президентът на Унгария Тамаш Шуйок потвърди подкрепата на Будапеща за европейската интеграция на Западните Балкани и за по-бързото членство на България в ОССЕ.