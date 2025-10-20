Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“ край Пазарджик на 21 октомври

На 21 октомври (понеделник) движението между 60-ия и 61-вия км на АМ „Тракия“ в посока София ще се извършва в изпреварващата лента заради ремонт на настилката, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Работата ще се извършва от 7:00 до 18:00 часа, като по време на ремонта ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще бъде пренасочен в изпреварващата.

Ремонтните дейности обхващат участъка между 60-и и 61-ви км на магистралата в област Пазарджик.

Продължава ремонтът и в платното за Бургас

От 9 октомври се извършва превантивен ремонт и в платното за Бургас на 208-ия км в област Стара Загора, където е спряно движението по пътен възел „Стара Загора“.

Поради ремонта не могат да се използват връзките от АМ „Тракия“ към път I-5 в посока Стара Загора, както и от Стара Загора и Хасково към магистралата в посока Бургас.

Пътуващите от София към Стара Загора се пренасочват от п.в. „Чирпан Изток“ (184-и км) по път II-66 до града.

Алтернативен маршрут за идващите от Хасково и Стара Загора към Бургас е по пътищата I-5 (Стара Загора – Казанлък) и I-6 (Казанлък – Бургас).

АПИ напомня на шофьорите да шофират внимателно, със съобразена скорост и да спазват поставената временна сигнализация.