НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 21.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Роднини на убитото в столичен мол момче поискаха доживотна присъда за извършителя

          2
          180
          Днес, 20 октомври , зам.-градския прокурор на София Десислава Петрова и директора на СДВР главен комисар Любомир Николов дадоха брифинг във връзка с тежкия инцидент в столичен МОЛ от вчера, при който непълнолетен изгуби живота си. / Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Роднини и близки на 15-годишното момче, което беше намушкано в столичен мол и по-късно почина в „Пирогов“, се събраха отново пред сградата на СДВР, съобщи бТВ.

          - Реклама -

          Събралите се скандираха „Убийци!“ и настояваха за „доживотна присъда“ за извършителя.

          „Искаме справедливост за детето!“, заявиха присъстващи пред медията.

          Инцидентът стана на 19 октомври малко преди 20:00 ч. в един от големите търговски центрове в София. Пострадалият постъпил в тежко състояние в „Пирогов“ и бил настанен в детска противошокова зала, но починал около 22:00 ч.

          Извършителят – също 15-годишен, с криминални прояви

          По информация на полицията нападателят е друго 15-годишно момче, известно на органите на реда с редица криминални прояви. След инцидента то е било задържано.

          Жертвата – ученик в 10. клас и активен спортист, няма криминални регистрации.

          Според данни от СДВР, „за по-малко от пет секунди спречкването между двамата – Красимир и Гоги – прераства в убийство“.

          Записи от охранителните камери показват, че две компании тийнейджъри са се срещнали пред ескалатора на третия етаж на мола, където избухнал фаталният конфликт. Между двамата 15-годишни е имало предишна вражда.

          Близки на жертвата се събраха и снощи пред СДВР, настоявайки извършителят да бъде заловен и подведен под отговорност.

          Роднини и близки на 15-годишното момче, което беше намушкано в столичен мол и по-късно почина в „Пирогов“, се събраха отново пред сградата на СДВР, съобщи бТВ.

          - Реклама -

          Събралите се скандираха „Убийци!“ и настояваха за „доживотна присъда“ за извършителя.

          „Искаме справедливост за детето!“, заявиха присъстващи пред медията.

          Инцидентът стана на 19 октомври малко преди 20:00 ч. в един от големите търговски центрове в София. Пострадалият постъпил в тежко състояние в „Пирогов“ и бил настанен в детска противошокова зала, но починал около 22:00 ч.

          Извършителят – също 15-годишен, с криминални прояви

          По информация на полицията нападателят е друго 15-годишно момче, известно на органите на реда с редица криминални прояви. След инцидента то е било задържано.

          Жертвата – ученик в 10. клас и активен спортист, няма криминални регистрации.

          Според данни от СДВР, „за по-малко от пет секунди спречкването между двамата – Красимир и Гоги – прераства в убийство“.

          Записи от охранителните камери показват, че две компании тийнейджъри са се срещнали пред ескалатора на третия етаж на мола, където избухнал фаталният конфликт. Между двамата 15-годишни е имало предишна вражда.

          Близки на жертвата се събраха и снощи пред СДВР, настоявайки извършителят да бъде заловен и подведен под отговорност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          ТРАГЕДИЯ: Брутално тройно убийство и пожар в Бургаско, има задържан

          Никола Павлов -
          Трима души са загинали при тежък инцидент тази нощ в частен дом в село Люляково, община Руен, съобщиха от Областната дирекция на МВР –...
          Политика

          Радев: Борисов да обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев остро разкритикува приетите от Народното събрание промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които оставиха президентската институция без служебен...
          Общество

          Кметът на Сливен: Новият модел за такса „смет“ може да остави общините без приходи

          Красимир Попов -
          Новият механизъм за изчисляване на такса „битови отпадъци“, който трябва да влезе в сила от 2026 г., крие сериозни рискове за общините, предупреди кметът...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Чакайте малко! Обществото не може да раздава присъди! Разбирам болката на родителите ,но всеки престъпник ( в т.ч и малолетния)отговаря за деянията си съгласно закона .Отмъщение и справедливо наказание да две различни неща!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions