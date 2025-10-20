Роднини на убитото в столичен мол момче поискаха доживотна присъда за извършителя

Роднини и близки на 15-годишното момче, което беше намушкано в столичен мол и по-късно почина в „Пирогов“, се събраха отново пред сградата на СДВР, съобщи бТВ.
Събралите се скандираха „Убийци!“ и настояваха за „доживотна присъда“ за извършителя.
Инцидентът стана на 19 октомври малко преди 20:00 ч. в един от големите търговски центрове в София. Пострадалият постъпил в тежко състояние в „Пирогов“ и бил настанен в детска противошокова зала, но починал около 22:00 ч.
Извършителят – също 15-годишен, с криминални прояви
По информация на полицията нападателят е друго 15-годишно момче, известно на органите на реда с редица криминални прояви. След инцидента то е било задържано.
Жертвата – ученик в 10. клас и активен спортист, няма криминални регистрации.
Според данни от СДВР, „за по-малко от пет секунди спречкването между двамата – Красимир и Гоги – прераства в убийство“.
Записи от охранителните камери показват, че две компании тийнейджъри са се срещнали пред ескалатора на третия етаж на мола, където избухнал фаталният конфликт. Между двамата 15-годишни е имало предишна вражда.
Близки на жертвата се събраха и снощи пред СДВР, настоявайки извършителят да бъде заловен и подведен под отговорност.
Чакайте малко! Обществото не може да раздава присъди! Разбирам болката на родителите ,но всеки престъпник ( в т.ч и малолетния)отговаря за деянията си съгласно закона .Отмъщение и справедливо наказание да две различни неща!
който вади нож от нож умира! защо дитенцето е ръгало с нож „нападателя“ си?!