Самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето

Инцидент на международното летище в Хонконг предизвика сериозни затруднения в трафика. Товарен самолет, изпълнявал полет от Дубай, е излязъл от пистата и паднал в морето, съобщават властите.

На борда са се намирали четирима членове на екипажа, които са били спасени.

По информация на полицията двама души са загинали, след като превозно средство на земята е било ударено от самолета в момента на инцидента.

Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена, докато тече разследване на причините за катастрофата.

Останалите две писти продължават да обслужват полети, за да не бъде прекъснат въздушният трафик.