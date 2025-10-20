НА ЖИВО
          Самолет излезе от пистата на летището в Хонконг и падна в морето

          Инцидент на международното летище в Хонконг предизвика сериозни затруднения в трафика. Товарен самолет, изпълнявал полет от Дубай, е излязъл от пистата и паднал в морето, съобщават властите.

          На борда са се намирали четирима членове на екипажа, които са били спасени.
          По информация на полицията двама души са загинали, след като превозно средство на земята е било ударено от самолета в момента на инцидента.

          Една от пистите на най-натовареното карго летище в света остава затворена, докато тече разследване на причините за катастрофата.
          Останалите две писти продължават да обслужват полети, за да не бъде прекъснат въздушният трафик.

