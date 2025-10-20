СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

Към 19:30 часа е подаден сигнал за намушкано 15-годишно момче в столичен търговски център. Жертвата е починала, а предполагаемият извършител, също на 15 години, е задържан за 72 часа, съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.
По първоначална информация жертвата първа е нанесла удари на нападателя, след което последният е извадил нож с 9-сантиметрово острие и го е пробол в областта на сърцето.
Детайли от разследването
Според директора на СДВР, главен комисар Любомир Николов, има 11 свидетели на инцидента.
След намушкването момчето е избягало през аварийния изход на мола заедно с приятел, но по-късно е задържано и е направило самопризнания, като е показало ножа на убийството.
Мерките за сигурност
Главен комисар Николов заяви, че само преди четири дни СДВР е свикала среща с управителите на столичните молове, на която те са били предупредени да засилят охраната и да бъдат бдителни към рискови лица.
Той подчерта, че спорът между двете момчета не е възникнал заради момиче.
В Габрово тоя контингент с брадви се разхождаше. Всички знаем, че тея опушените винаги са въоръжени, а къде са онея дето искат още увеличение на заплатите ? Само дремят в патрулките май