СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

Към 19:30 часа е подаден сигнал за намушкано 15-годишно момче в столичен търговски център. Жертвата е починала, а предполагаемият извършител, също на 15 години, е задържан за 72 часа, съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.

„Иззети са всички дрехи, оръжието също е иззето и е обект на експертиза. Изяснява се как е възникнал конфликтът", уточни Петрова.

По първоначална информация жертвата първа е нанесла удари на нападателя, след което последният е извадил нож с 9-сантиметрово острие и го е пробол в областта на сърцето.

Детайли от разследването

Според директора на СДВР, главен комисар Любомир Николов, има 11 свидетели на инцидента.

„Извършителят е известен в криминалния контингент – има четири кражби и един грабеж. Бил е настанен в социален дом от семеен тип, откъдето е върнат при родителите си по съдебно решение“, обясни Николов.

След намушкването момчето е избягало през аварийния изход на мола заедно с приятел, но по-късно е задържано и е направило самопризнания, като е показало ножа на убийството.

Мерките за сигурност

Главен комисар Николов заяви, че само преди четири дни СДВР е свикала среща с управителите на столичните молове, на която те са били предупредени да засилят охраната и да бъдат бдителни към рискови лица.

„Предложихме на Столична община да обмисли промени в пропускателния режим – например поставяне на рамки с металодетектори“, каза още Николов.

Той подчерта, че спорът между двете момчета не е възникнал заради момиче.