      понеделник, 20.10.25
          СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

          Снимка: Стефан Василев / БГНЕС
          Към 19:30 часа е подаден сигнал за намушкано 15-годишно момче в столичен търговски център. Жертвата е починала, а предполагаемият извършител, също на 15 години, е задържан за 72 часа, съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.

          „Иззети са всички дрехи, оръжието също е иззето и е обект на експертиза. Изяснява се как е възникнал конфликтът“, уточни Петрова.

          По първоначална информация жертвата първа е нанесла удари на нападателя, след което последният е извадил нож с 9-сантиметрово острие и го е пробол в областта на сърцето.

          Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица

          Детайли от разследването

          Според директора на СДВР, главен комисар Любомир Николов, има 11 свидетели на инцидента.

          „Извършителят е известен в криминалния контингент – има четири кражби и един грабеж. Бил е настанен в социален дом от семеен тип, откъдето е върнат при родителите си по съдебно решение“, обясни Николов.

          След намушкването момчето е избягало през аварийния изход на мола заедно с приятел, но по-късно е задържано и е направило самопризнания, като е показало ножа на убийството.

          Мерките за сигурност

          Главен комисар Николов заяви, че само преди четири дни СДВР е свикала среща с управителите на столичните молове, на която те са били предупредени да засилят охраната и да бъдат бдителни към рискови лица.

          „Предложихме на Столична община да обмисли промени в пропускателния режим – например поставяне на рамки с металодетектори“, каза още Николов.

          Треньорката на убитото момче: Писа ми „Идвам към залата“… и не дойде Треньорката на убитото момче: Писа ми „Идвам към залата“… и не дойде

          Той подчерта, че спорът между двете момчета не е възникнал заради момиче.

          „Жертвата не е криминално проявена. Двете групи са се познавали – в едната е било убитото момче и още двама негови приятели, а в другата – извършителят и един негов приятел“, уточни директорът на СДВР.

          - Реклама -

          1 коментар

          1. В Габрово тоя контингент с брадви се разхождаше. Всички знаем, че тея опушените винаги са въоръжени, а къде са онея дето искат още увеличение на заплатите ? Само дремят в патрулките май

