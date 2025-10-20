НА ЖИВО
          Септември удължи кризата в Арда с интересна дузпа

          Столичани с минимален успех в Кърджали

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Септември (София) поднесе изненадата на кръга, побеждавайки като гост Арда с 1:0 в мач от 12-ия кръг на efbet Лига. Единственото попадение падна в 28-ата минута, когато Бертран Фурие реализира дузпа с атрактивно изпълнение, което излъга вратаря на домакините Анатоли Господинов.

          Фурие подходи нестандартно при удара, забави крачката си в последния момент и прати топката хладнокръвно в мрежата. Това бе деветият му гол от началото на сезона.

          Септември започна срещата по-активно и успя да изненада домакините с агресивна игра в атака. След попадението Арда постепенно пое инициативата и създаде няколко опасни положения, но не успя да стигне до изравняване. В края на първото полувреме капитанът Ивелин Попов опита да си изпроси дузпа, но вместо това получи жълт картон за симулация.

          След почивката тимът от Кърджали натисна още повече, а най-чистата възможност дойде след удар на Атанас Кабов, който разтресе напречната греда след подаване от Попов. Гостите завършиха мача с човек по-малко, след като в 87-ата минута Никола Фонтен бе изгонен за два бързи жълти картона.

          Въпреки това Септември удържа ценната победа, която е едва трета за сезона. С нея тимът се изравни по точки (11) с Монтана, Ботев (Пловдив) и Славия, но остава на предпоследното, 15-о място. Арда пък записа шеста загуба от началото на кампанията и вече е само с точка повече от столичани.

