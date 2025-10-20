НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          Европа Политика

          Северен Кипър избра нов лидер – Туфан Ерхурман победи кандидата на Ердоган с убедително мнозинство

          Снимка: БГНЕС
          Отцепилата се Турска република Северен Кипър гласува с огромно мнозинство за смяна на досегашния си лидер, който беше подкрепян от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от избирателната комисия, цитирани от АФП.

          Почти 63% от избирателите са подкрепили бившия премиер Туфан Ерхурман, докато досегашният президент Ерсин Татар, считан за избраник на Анкара, е получил 35% от гласовете.

          „В тези избори няма губещи. Турско-кипърският народ спечели заедно“, заяви Ерхурман след победата си.

          Новият лидер уточни, че ще изпълнява задълженията си „в сътрудничество с Република Турция“, опитвайки се да успокои опасенията на Ердоган, че може да потърси по-независим курс във външната политика.

          Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган поздрави Ерхурман в социалните мрежи и увери, че Анкара ще продължи да защитава правата и суверенните интереси на турските кипърци.

          Кипър остава разделен от 1974 г., когато турската инвазия, последвала преврат в Никозия, подкрепен от гръцката военна хунта, доведе до създаването на Турската република Северен Кипър през 1983 г. — държава, призната единствено от Турция.

          Докато Татар настояваше за две отделни държави на острова, Ерхурман се обявява за федерално решение, включващо и двете общности.

          Последният голям опит за мирно споразумение се провали през 2017 г. в Швейцария, а през юли тази година лидерите на двете страни проведоха „конструктивна среща“ в централата на ООН в Ню Йорк по инициатива на генералния секретар Антонио Гутериш.

