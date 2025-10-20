НА ЖИВО
          СГП иска арест за 15-годишния, обвинен в убийството

          Софийската градска прокуратура ще внесе искане за задържане под стража на 15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в търговски център в столицата.

          „15-годишно момче е задържано за срок до 24 часа във връзка с тежкия инцидент, при който друго момче на същата възраст загуби живота си вследствие на намушкване с нож“, съобщи заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова.

          По думите ѝ, днес прокурор от СГП е привлякъл тийнейджъра като обвиняем и е постановил задържането му за 72 часа.

          „Сигналът за инцидента е подаден около 19:30 ч. на телефон 112. Колегите от Столичната дирекция на вътрешните работи са реагирали незабавно, предприели са първоначални действия по разследване и оперативно-издирвателни мероприятия. В резултат на това е установен предполагаемият извършител — 15-годишно момче, познато на жертвата“, поясни Петрова.

          Тя допълни, че разследването вече се води от следовател, тъй като според закона убийство, извършено от непълнолетно лице, попада в тази компетентност.

          „Проведени са първоначални действия – обиск и освидетелстване. Иззети са дрехите и вещите му, които може да имат значение за делото. Установено е и оръжието, с което считаме, че е извършено престъплението. То ще бъде подложено на експертно изследване“, уточни още заместник-градският прокурор.

          Очаква се Софийският градски съд да разгледа искането за постоянен арест на момчето в следващите дни.

