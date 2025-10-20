СГП иска арест за 15-годишния, обвинен в убийството

Софийската градска прокуратура ще внесе искане за задържане под стража на 15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в търговски център в столицата.
По думите ѝ, днес прокурор от СГП е привлякъл тийнейджъра като обвиняем и е постановил задържането му за 72 часа.
Тя допълни, че разследването вече се води от следовател, тъй като според закона убийство, извършено от непълнолетно лице, попада в тази компетентност.
Очаква се Софийският градски съд да разгледа искането за постоянен арест на момчето в следващите дни.
