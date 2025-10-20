НА ЖИВО
      вторник, 21.10.25
          Правосъдие

          СГС ще разгледа искане за промяна на мярката на 19-годишния шофьор, убил човек с АТВ в София

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Софийският градски съд (СГС) ще заседава във вторник, за да разгледа искане за промяна на мярката за неотклонение на Валентин Асенов, който през юли помете с АТВ двама души в столичния квартал „Христо Ботев“, съобщи БГНЕС.

          Съдът ще разгледа жалба срещу предходно определение на СГС, с което бе отказано изменение на мярката „задържане под стража“. Асенов е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост и тежка телесна повреда при управление на моторно превозно средство след употреба на наркотици.

          19-годишният Валентин Асенов помете с АТВ двама мъже на 14 юли 2025 г. в кв. „Христо Ботев“.

          При инцидента 37-годишният Асен Димитров почина от получените травми в болница, а другият пострадал остана в тежко състояние.

          Очаква се съдът да прецени дали има основания за по-лека мярка, след като обвиняемият вече е прекарал няколко месеца в ареста.

