      понеделник, 20.10.25
          Инциденти

          Шофьор осъден на 4 години затвор за катастрофа с каруца

          Снимка: БГНЕС архив
          Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на Окръжен съд – Сливен, с която подсъдимият е осъден на четири години лишаване от свобода за катастрофа, при която загинаха четирима души.

          Съдът намира жалбите на подсъдимия и частните обвинители за неоснователни и потвърждава присъдата като правилна и законосъобразна“, посочва се в решението на апелативната инстанция.

          Делото се е разглеждало по съкратената процедура, след като подсъдимият е признал всички факти от обвинителния акт. Първоначално му е било определено наказание от шест години затвор, но съгласно закона то е намалено с една трета.

          Инцидентът е станал на 6 май 2023 г. около 2:40 ч. управлявал BMW X6 по пътя от Петолъчката към Сливен. Малко след разклона за с. Тополчане той застигнал каруца с четирима пътници, движеща се без светлоотразители и осветление.

          Автомобилът се движел със скорост от 116 км/ч при разрешени 90, а каруцата – в лявата част на дясната лента, в нарушение на правилата. Шофьорът твърде късно забелязал превозното средство и въпреки опита да избегне сблъсъка, ударът бил челен и смъртоносен.

          „Трима от пътниците загинаха на място, а четвъртият почина по-късно в болницата“, се посочва в мотивите на съда

          Според автотехническата експертиза, причините за катастрофата са комбинация от превишена скорост и неправилното движение на каруцата.

          Съдът е приел, че има съпричиняване от страна на пътниците в каруцата, тъй като превозното средство се е движело без нужните светлинни обозначения. Въпреки това поведението на шофьора е определено като „самонадеяно и общественоопасно“, с оглед предишните му нарушения на пътя.

          „Подсъдимият е предвиждал възможните последици от действията си, но е мислел, че ще ги предотврати“, гласи още решението

          Освен ефективната присъда е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест години.

          Решението на Апелативния съд – Бургас подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

