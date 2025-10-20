Ще издържи ли правителството? (ВИДЕО)

Делян Пеевски: „ДПС ще подкрепя правителството за пълен мандат, докато то работи за хората“
- Реклама -
Нов политически трус разтърси българската сцена в понеделник сутрин. Председателят на парламентарната група на ДПС – Ново начало, Делян Пеевски, направи изявление относно възможността за предсрочни избори и стабилността на управлението.
В позицията си той подчертава, че взаимоотношенията между партньорите в управляващата коалиция са въпрос на вътрешни договорености и политическа отговорност.
Пеевски, който се определя като убеден евроатлантик, заяви, че партията му ще продължи да защитава интересите на хората и стабилността на държавата.
С думите си лидерът на движението ясно показа готовност за подкрепа на правителство, което поставя благото на страната и хората в основата на своите действия.
Делян Пеевски: „ДПС ще подкрепя правителството за пълен мандат, докато то работи за хората“
- Реклама -
Нов политически трус разтърси българската сцена в понеделник сутрин. Председателят на парламентарната група на ДПС – Ново начало, Делян Пеевски, направи изявление относно възможността за предсрочни избори и стабилността на управлението.
В позицията си той подчертава, че взаимоотношенията между партньорите в управляващата коалиция са въпрос на вътрешни договорености и политическа отговорност.
Пеевски, който се определя като убеден евроатлантик, заяви, че партията му ще продължи да защитава интересите на хората и стабилността на държавата.
С думите си лидерът на движението ясно показа готовност за подкрепа на правителство, което поставя благото на страната и хората в основата на своите действия.
Да пази Бог,от „ЗАГРИЖЕНОСТТА И ГРИЖАТА“на хората от тиквата и свинята!!!