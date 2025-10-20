Ще издържи ли правителството? (ВИДЕО)

Делян Пеевски: „ДПС ще подкрепя правителството за пълен мандат, докато то работи за хората“

Нов политически трус разтърси българската сцена в понеделник сутрин.

Председателят на парламентарната група на ДПС – Ново начало, Делян Пеевски, направи изявление относно възможността за предсрочни избори и стабилността на управлението.

„Правителството има подкрепата на ДПС и на парламентарната група на ДПС – Ново начало за пълен мандат, докато работи за хората,“ заяви Пеевски.

В позицията си той подчертава, че взаимоотношенията между партньорите в управляващата коалиция са въпрос на вътрешни договорености и политическа отговорност.

„За мен това е въпрос на ясна политическа позиция и поемане на ангажимент към гражданите. Управлението трябва да има пълен мандат, докато изпълнява своите обещания и запазва евроатлантическата ориентация на България,“ посочи още той.

Пеевски, който се определя като убеден евроатлантик, заяви, че партията му ще продължи да защитава интересите на хората и стабилността на държавата.

„ДПС има мисия да променя живота на хората към по-добро, да гарантира сигурността и стабилността – основите на просперитета и развитието на страната. Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия,“ се казва още в изявлението.

С думите си лидерът на движението ясно показа готовност за подкрепа на правителство, което поставя благото на страната и хората в основата на своите действия.