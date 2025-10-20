След катастрофата край Созопол: И трите проби за алкохол са отрицателни

И на тримата загинали при тежкото пътнотранспортно произшествие край Созопол пробите за алкохол са отрицателни, съобщиха от разследващите органи. Все още се чакат резултатите от тестовете за наркотици.

- Реклама -

Инцидентът стана на 17 октомври около 23:00 часа на главния път между Созопол и Черноморец.

По първоначални данни шофьорът е изгубил контрол над автомобила заради движение с несъобразена скорост и се е ударил в крайпътно дърво.

Трагедията

18-годишният водач от село Зидарово, който е получил шофьорската си книжка едва предния ден, е загинал на място.

На задната седалка е пътувал 17-годишен германски гражданин, който също е починал на място.

Третият младеж – 17-годишен от село Габър, е бил транспортиран с линейка към УМБАЛ–Бургас, но е издъхнал по пътя към болницата.