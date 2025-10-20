НА ЖИВО
      понеделник, 20.10.25
          След катастрофата край Созопол: И трите проби за алкохол са отрицателни

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          И на тримата загинали при тежкото пътнотранспортно произшествие край Созопол пробите за алкохол са отрицателни, съобщиха от разследващите органи. Все още се чакат резултатите от тестовете за наркотици.

          Инцидентът стана на 17 октомври около 23:00 часа на главния път между Созопол и Черноморец.

          По първоначални данни шофьорът е изгубил контрол над автомобила заради движение с несъобразена скорост и се е ударил в крайпътно дърво.

          Трагедията

          18-годишният водач от село Зидарово, който е получил шофьорската си книжка едва предния ден, е загинал на място.

          На задната седалка е пътувал 17-годишен германски гражданин, който също е починал на място.

          Третият младеж – 17-годишен от село Габър, е бил транспортиран с линейка към УМБАЛ–Бургас, но е издъхнал по пътя към болницата.

