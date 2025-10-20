След трагедията в Слънчев бряг: Изпитът на Никола Бургазлиев е проведен по правилата

По време на изпита за шофьорска книжка на Никола Бургазлиев, 18-годишният водач от тежката катастрофа с трима загинали край Созопол, не са открити нарушения, съобщиха от Министерството на транспорта. Проверка беше извършена, за да се установи как е протекло обучението и самият изпит на младежа.

- Реклама -

До видеозаписа от изпита бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и журналисти и представители на неправителствени организации.

„Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден през юни месец в 17:00 часа, което не е тъмната част на деня“, коментира изпълнителният директор на агенцията Слав Монов.

От видеоматериала е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан – нарушение, за което ще бъде наказан по вътрешните правила на агенцията.

„Това е грубо нарушение на Закона за движение по пътищата“, подчерта Монов.

За първи път в подобна проверка бяха включени и представители на неправителствения сектор.

„Сериозни нарушения на изпита не бяха констатирани. Единственото, което може да се отбележи, е че се правеха само леви, осигурени завои без да се изчаква насрещно движение — ситуация, с която курсистите обикновено трудно се справят“, коментира Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като то е приключило на 11 юли 2025 г. — ден преди въвеждането на дигиталната система за проследяване.

Слав Монов уточни, че се извършва проверка във фирмата, провела обучението.