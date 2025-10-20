След трагедията в Слънчев бряг: Изпитът на Никола Бургазлиев е проведен по правилата

По време на изпита за шофьорска книжка на Никола Бургазлиев, 18-годишният водач от тежката катастрофа с трима загинали край Созопол, не са открити нарушения, съобщиха от Министерството на транспорта. Проверка беше извършена, за да се установи как е протекло обучението и самият изпит на младежа.
До видеозаписа от изпита бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и журналисти и представители на неправителствени организации.
От видеоматериала е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан – нарушение, за което ще бъде наказан по вътрешните правила на агенцията.
За първи път в подобна проверка бяха включени и представители на неправителствения сектор.
По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като то е приключило на 11 юли 2025 г. — ден преди въвеждането на дигиталната система за проследяване.
Слав Монов уточни, че се извършва проверка във фирмата, провела обучението.
Почва се, лека по-лека да го изкарват невинен! Аз даже се чудя дали пешеходеците не са виновни??? Все пак не са се съобразили с пътната обстановка, че са в Слънчев бряг, че са в България!!!