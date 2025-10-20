НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          След трагедията в Слънчев бряг: Изпитът на Никола Бургазлиев е проведен по правилата

          1
          150
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          По време на изпита за шофьорска книжка на Никола Бургазлиев, 18-годишният водач от тежката катастрофа с трима загинали край Созопол, не са открити нарушения, съобщиха от Министерството на транспорта. Проверка беше извършена, за да се установи как е протекло обучението и самият изпит на младежа.

          - Реклама -

          До видеозаписа от изпита бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и журналисти и представители на неправителствени организации.

          „Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден през юни месец в 17:00 часа, което не е тъмната част на деня“, коментира изпълнителният директор на агенцията Слав Монов.

          От видеоматериала е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан – нарушение, за което ще бъде наказан по вътрешните правила на агенцията.

          „Това е грубо нарушение на Закона за движение по пътищата“, подчерта Монов.

          За първи път в подобна проверка бяха включени и представители на неправителствения сектор.

          „Сериозни нарушения на изпита не бяха констатирани. Единственото, което може да се отбележи, е че се правеха само леви, осигурени завои без да се изчаква насрещно движение — ситуация, с която курсистите обикновено трудно се справят“, коментира Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

          По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като то е приключило на 11 юли 2025 г.ден преди въвеждането на дигиталната система за проследяване.

          Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО) Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО)

          Слав Монов уточни, че се извършва проверка във фирмата, провела обучението.

          „В методиката за изпитване няма понятие като ‘осигурени леви завои’. Има задължителни елементи, които трябва да се изпълнят, и те са били изпълнени,“ допълни той.

          По време на изпита за шофьорска книжка на Никола Бургазлиев, 18-годишният водач от тежката катастрофа с трима загинали край Созопол, не са открити нарушения, съобщиха от Министерството на транспорта. Проверка беше извършена, за да се установи как е протекло обучението и самият изпит на младежа.

          - Реклама -

          До видеозаписа от изпита бяха допуснати не само експерти от Агенция „Автомобилна администрация“, но и журналисти и представители на неправителствени организации.

          „Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден през юни месец в 17:00 часа, което не е тъмната част на деня“, коментира изпълнителният директор на агенцията Слав Монов.

          От видеоматериала е станало ясно, че изпитващият не е бил с поставен предпазен колан – нарушение, за което ще бъде наказан по вътрешните правила на агенцията.

          „Това е грубо нарушение на Закона за движение по пътищата“, подчерта Монов.

          За първи път в подобна проверка бяха включени и представители на неправителствения сектор.

          „Сериозни нарушения на изпита не бяха констатирани. Единственото, което може да се отбележи, е че се правеха само леви, осигурени завои без да се изчаква насрещно движение — ситуация, с която курсистите обикновено трудно се справят“, коментира Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

          По думите му маршрутът на обучението не може да бъде проследен дигитално, тъй като то е приключило на 11 юли 2025 г.ден преди въвеждането на дигиталната система за проследяване.

          Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО) Изпитващият на шофьора от катастрофата край Созопол – без колан (ВИДЕО)

          Слав Монов уточни, че се извършва проверка във фирмата, провела обучението.

          „В методиката за изпитване няма понятие като ‘осигурени леви завои’. Има задължителни елементи, които трябва да се изпълнят, и те са били изпълнени,“ допълни той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          СГП иска арест за 15-годишния, обвинен в убийството

          Георги Петров -
          Софийската градска прокуратура ще внесе искане за задържане под стража на 15-годишното момче, обвинено за убийството на свой връстник в търговски център в столицата. "15-годишно...
          Инциденти

          Шофьор осъден на 4 години затвор за катастрофа с каруца

          Георги Петров -
          Бургаският апелативен съд потвърди присъдата на Окръжен съд – Сливен, с която подсъдимият е осъден на четири години лишаване от свобода за катастрофа, при...
          Политика

          Желязков: Имаме общи интереси с Унгария в области като инвестиции, транспорт и иновации

          Никола Павлов -
          България и Унгария развиват отлични приятелски отношения, основани на дълбоки исторически връзки и традиции, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с...

          1 коментар

          1. Почва се, лека по-лека да го изкарват невинен! Аз даже се чудя дали пешеходеците не са виновни??? Все пак не са се съобразили с пътната обстановка, че са в Слънчев бряг, че са в България!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions