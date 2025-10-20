Спор за 90% надценка на храните: търговците отричат твърденията на КНСБ и КЗП

Има ли надценка от близо 90% на хранителните стоки у нас, както твърдят КНСБ и Комисията за защита на потребителите (КЗП)? Темата беше коментирана в ефира на „Здравей, България“ от изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.
Според него подобни твърдения са „некоректни, манипулиращи и подвеждащи“.
Той подчерта, че надценките не могат да се определят само чрез сравнение на цените на едро и дребно, тъй като в тях се включват транспортни, логистични и данъчни разходи.
Аз не знам дали има конкретна надценка от 90%, но знам,че на някои стоки за 1 месец, цените на няколко пъти са се вдигнали и са скочили с общо по
70%, 90%,че и 100%.😡