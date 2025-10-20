НА ЖИВО
          Спор за 90% надценка на храните: търговците отричат твърденията на КНСБ и КЗП

          Има ли надценка от близо 90% на хранителните стоки у нас, както твърдят КНСБ и Комисията за защита на потребителите (КЗП)? Темата беше коментирана в ефира на „Здравей, България“ от изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

          Според него подобни твърдения са „некоректни, манипулиращи и подвеждащи“.

          „От тези анализи стана ясно, че при отделни продукти в определени магазини надценката би могла да достигне и 90%. Това обаче са изолирани случаи, които се превърнаха в общ знаменател. Не е ясно по каква методология КНСБ прави изследвания и кой ги е упълномощил. Не се знае и дали са сравнявани реално съпоставими продукти“, обясни Вълканов.

          Той подчерта, че надценките не могат да се определят само чрез сравнение на цените на едро и дребно, тъй като в тях се включват транспортни, логистични и данъчни разходи.

          „От Закона за въвеждане на еврото сме изключително лоялен партньор на държавата. Подкрепяме всяка инициатива и инвестираме значителни средства“, допълни Вълканов.

          - Реклама -

          1 коментар

          Аз не знам дали има конкретна надценка от 90%, но знам,че на някои стоки за 1 месец, цените на няколко пъти са се вдигнали и са скочили с общо по
            70%, 90%,че и 100%.😡

