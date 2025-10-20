Среща „на четири очи“ между Радев и Шуйок

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок е на официално посещение в България по покана на държавния глава Румен Радев, съобщиха от президентската институция.
Официална церемония и среща „на четири очи“
Церемонията по официалното посрещане на унгарския президент ще се състои от 10:00 часа на площад „Св. Александър Невски“ в София.
От 10:35 часа на „Дондуков“ 2 двамата президенти ще проведат среща „на четири очи“, след което ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария.
Посещение в Смолян и отдаване на почит на унгарския поет Ласло Наги
Президентът Шуйок пристигна вчера у нас, като първата му спирка бе в Смолян, където бе посрещнат лично от Румен Радев.
Визитата на унгарския държавен глава цели укрепване на партньорството между България и Унгария в рамките на Европейския съюз и задълбочаване на културното и икономическото сътрудничество между двете страни.
