Среща „на четири очи“ между Радев и Шуйок

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок е на официално посещение в България по покана на държавния глава Румен Радев, съобщиха от президентската институция.

Официална церемония и среща „на четири очи“

Церемонията по официалното посрещане на унгарския президент ще се състои от 10:00 часа на площад „Св. Александър Невски“ в София.

„Президентът на Унгария Тамаш Шуйок ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин, след което заедно с президента Румен Радев ще положат цветя пред паметната плоча, посветена на Деня на българо-унгарското приятелство, разположена пред църквата „Св. София“, уточняват от прессекретариата на президентството.

От 10:35 часа на „Дондуков“ 2 двамата президенти ще проведат среща „на четири очи“, след което ще се състоят пленарните разговори между официалните делегации на България и Унгария.

„След края на разговорите президентите Радев и Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентската институция“, посочват още от президентството.

Посещение в Смолян и отдаване на почит на унгарския поет Ласло Наги

Президентът Шуйок пристигна вчера у нас, като първата му спирка бе в Смолян, където бе посрещнат лично от Румен Радев.

„Двамата президенти посетиха къща-музей „Ласло Наги“, в която са изложени ръкописи и творби на големия унгарски поет, почетен гражданин на Смолян“, съобщиха от институцията.

Визитата на унгарския държавен глава цели укрепване на партньорството между България и Унгария в рамките на Европейския съюз и задълбочаване на културното и икономическото сътрудничество между двете страни.