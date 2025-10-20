Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица

Кметът на София Васил Терзиев изрази дълбока покруса след трагичния инцидент в столичен търговски център, при който 15-годишно момче бе намушкано и почина.

„Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", заяви Терзиев.

Кметът посочи, че подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата. По думите му, през последната година Столичната община, съвместно с полицията и търговските обекти, е положила сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства.

„Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре“, заяви още Терзиев.

Той подчерта, че инвестициите в превенция, технологии и координация между институциите ще продължат, за да може всеки софиянец и всяко дете да се чувства защитено в града.

„София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства“, допълни кметът.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че екип е пристигнал на място четири минути по-късно. Пострадалото дете е било транспортирано в Детската противошокова зала, но въпреки усилията на лекарите, е починало.

След няколкочасово издирване, предполагаемият извършител е задържан минути след полунощ, заедно с един свидетел на инцидента.