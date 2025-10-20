НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 20.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица

          1
          133
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Кметът на София Васил Терзиев изрази дълбока покруса след трагичния инцидент в столичен търговски център, при който 15-годишно момче бе намушкано и почина.

          „Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете“, заяви Терзиев.

          - Реклама -

          Кметът посочи, че подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата. По думите му, през последната година Столичната община, съвместно с полицията и търговските обекти, е положила сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства.

          „Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре“, заяви още Терзиев.

          Той подчерта, че инвестициите в превенция, технологии и координация между институциите ще продължат, за да може всеки софиянец и всяко дете да се чувства защитено в града.

          „София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства“, допълни кметът.

          Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че екип е пристигнал на място четири минути по-късно. Пострадалото дете е било транспортирано в Детската противошокова зала, но въпреки усилията на лекарите, е починало.

          Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

          След няколкочасово издирване, предполагаемият извършител е задържан минути след полунощ, заедно с един свидетел на инцидента.

          Кметът на София Васил Терзиев изрази дълбока покруса след трагичния инцидент в столичен търговски център, при който 15-годишно момче бе намушкано и почина.

          „Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче. Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете“, заяви Терзиев.

          - Реклама -

          Кметът посочи, че подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата. По думите му, през последната година Столичната община, съвместно с полицията и търговските обекти, е положила сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства.

          „Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ. Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре“, заяви още Терзиев.

          Той подчерта, че инвестициите в превенция, технологии и координация между институциите ще продължат, за да може всеки софиянец и всяко дете да се чувства защитено в града.

          „София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства“, допълни кметът.

          Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че екип е пристигнал на място четири минути по-късно. Пострадалото дете е било транспортирано в Детската противошокова зала, но въпреки усилията на лекарите, е починало.

          Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол Почина 15-годишното момче, намушкано в столичен мол

          След няколкочасово издирване, предполагаемият извършител е задържан минути след полунощ, заедно с един свидетел на инцидента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Продължава визитата на унгарския президент у нас Радев и Шуйок почитат

          Дамяна Караджова -
          Втори ден от официалното посещение на президента на Унгария Тамаш Шуйок в България.
          Общество

          Полицейска блокада на Община Пловдив (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Община Пловдив е под полицейска блокада, съобщава БНТ. Достъпът на граждани до сградата е временно ограничен.
          Политика

          ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол

          Никола Павлов -
          Групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) в Столичния общински съвет поиска извънредни мерки след инцидента, при който 15-годишно момче беше смъртоносно намушкано...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions