Терзиев след трагедията в мола: София трябва да бъде сигурна столица

Кметът на София Васил Терзиев изрази дълбока покруса след трагичния инцидент в столичен търговски център, при който 15-годишно момче бе намушкано и почина.
Кметът посочи, че подобни трагедии напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата. По думите му, през последната година Столичната община, съвместно с полицията и търговските обекти, е положила сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства.
Той подчерта, че инвестициите в превенция, технологии и координация между институциите ще продължат, за да може всеки софиянец и всяко дете да се чувства защитено в града.
Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че екип е пристигнал на място четири минути по-късно. Пострадалото дете е било транспортирано в Детската противошокова зала, но въпреки усилията на лекарите, е починало.
След няколкочасово издирване, предполагаемият извършител е задържан минути след полунощ, заедно с един свидетел на инцидента.
