      понеделник, 20.10.25
          Инциденти

          Тежка катастрофа: Военен джип се преобърна на Прохода на Републиката

          Снимка: Георги Пашкулев / БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Военен джип се е преобърнал по таван в района на Прохода на Републиката, малко след град Гурково, в посока Велико Търново.

          Инцидентът е станал по обяд, като по първоначална информация няма данни за пострадали или загинали.

          Движението в участъка е временно затруднено, а на място има екипи на полицията и военна полиция, които извършват оглед и регулират трафика.

