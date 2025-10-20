Тежка катастрофа: Военен джип се преобърна на Прохода на Републиката

Военен джип се е преобърнал по таван в района на Прохода на Републиката, малко след град Гурково, в посока Велико Търново.

- Реклама -

Инцидентът е станал по обяд, като по първоначална информация няма данни за пострадали или загинали.

Движението в участъка е временно затруднено, а на място има екипи на полицията и военна полиция, които извършват оглед и регулират трафика.