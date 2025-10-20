Тръмп: Австралия ще получи ядрени подводници, подписано е и споразумение за редкоземни минерали

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че Австралия ще получи дългоочакваните ядрени подводници, и подписа споразумение за критични минерали и редкоземни елементи с австралийския премиер Антъни Албанезе по време на среща в Белия дом, съобщи АФП.

Обещанието към Австралия, която Вашингтон разглежда като ключов съюзник в противовес на Китай, идва след като администрацията на Тръмп преразгледа сделката за подводниците, подписана при предишния президент Джо Байдън.

„Подводниците, които започваме да строим за Австралия, напредват много добре. Работихме усилено и дълго по този проект и сега започваме процеса. И всичко напредва много бързо и успешно“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом.

Новото споразумение между двете страни цели да укрепи веригите за доставки на критични суровини, които са от ключово значение за високите технологии и отбранителната индустрия.

Албанезе подчерта, че богатите австралийски залежи от редкоземни елементи могат да помогнат за намаляване на зависимостта на Запада от Китай, който в момента контролира по-голямата част от глобалното производство.

Напрежение с бившия премиер Кевин Ръд

Срещата не премина без инцидент – журналисти припомниха на Тръмп, че австралийският посланик в САЩ Кевин Ръд, бивш премиер, е публикувал критични постове за него след изборите през миналата година.

„И аз не те харесвам. Не те харесвам. И вероятно никога няма да те харесвам“, отвърна Тръмп, след като репортер посочи присъствието на Ръд в залата.

Проучванията в Австралия показват, че повечето австралийци имат негативно мнение за настоящата администрация във Вашингтон, но страната продължава да разчита на САЩ за сигурност и стратегически баланс срещу нарастващото влияние на Китай в региона на Тихия океан.